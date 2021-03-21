【兩台大戰】志偉祖藍連串攻勢打ViuTV　推出《歡樂今宵》式節目搶收視

▲ 曾志偉與王祖藍滿腦計劃，在TVB大展拳腳。

曾志偉自當上TVB的副總經理主理綜藝及音樂製作後，大展拳腳火速與三大唱片破冰，眾歌手亦已紛紛上大台節目。志偉受將王祖藍亦在周五（3月19日）正式上任首席創意官一職，二人聯手拍住上即有多項新攪作，在4月推出連串攻勢，直撼近年在綜藝節目有甚佳表現的對手ViuTV。

早前延期推出的歌唱選秀節目《聲夢傳奇》，亦在3月19日舉行記招，宣布節目重新包裝改為真人騷，在4月3日播出。

曾志偉當日已表示屆時將有星級評判及導師加盟，但賣關子表示將在日後才再公布詳情，同時透王祖藍已有連串構思，設計多個新項目，首個項目將於4月推出。

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推《歡樂今宵》式節目

據悉，TVB將在星期三（3月24日）舉行記招交代詳情，公布4月的連串變陣攻勢。

有指，當中包括現時每星期播足7晚的《愛‧回家之開心速遞》，將在下月中起改為逄周一至周六晚播出，周日晚改播個一個類似《歡樂今宵》的綜藝新節目，每集半小時，節目內容包括遊戲、趣劇、唱歌、訪問等環節。

另外祖藍出面邀在ViuTV主持《Chill Club》獲好評的羅敏莊回巢TVB，與陳凱琳、余安安一同主持全新育兒節目《日日媽媽聲》，暫定8集。

至於對家的ViuTV，在4月11日晚舉辦《最後一屆口罩小姐選舉》總決賽。而ViuTV首次舉辦的音樂頒獎禮《Chill Club推介榜：年度推介20/21》，於4月18日晚舉行。似乎兩台綜藝節目大戰勢必十分激烈。

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