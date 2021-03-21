【新冠肺炎】張建宗指接種疫苗人口達較高比例 將有較大機會放寬部分社交距離措施
社會 12:23 2021/03/21
新冠肺炎疫情持續，政務司司長張建宗強調，疫苗接種是抗疫策略的重中之中，越多人接種疫苗，防疫成效越大，當接種疫苗的人口達到較高比例時，社區便會出現保護網或群體免疫，便有較大機會放寬部分社交距離措施。
張建宗今日（21日）在網誌上表示，確保新冠疫苗符合安全、效能和質素要求是政府推行疫苗接種計劃的首要考慮。政府一直以科學實證為根據及公開透明為原則推展疫苗接種計劃，並為市民提供不同技術平台的疫苗選擇。
他到同時指，政府成立新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，就接種新冠疫苗可能出現的異常事件進行持續監察，並在認可新冠疫苗的安全監察提供專業意見和建議。
另外，他提到中國工程院院士鍾南山教授昨日（20日）在一個論壇公開讚揚香港封區強制檢測有助降低受感染人數，指政府需再接再厲，做好抗疫工作。
他亦提到，截至3月16日，全港共有27間社區疫苗接種中心分別於18區正式投入服務。來自30多個政策局及部門的近1,200名現職公務員，亦已陸續加入接種中心提供行政支援，政策局及部門將適時安排輪換人員支援各接種中心，務求令整個接種程式流暢，為市民提供一個方便、快捷及舒適的疫苗接種經驗。
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記者：曾卓鋒