【新冠肺炎】張建宗指接種疫苗人口達較高比例　將有較大機會放寬部分社交距離措施

▲ 政務司司長張建宗上周二（16日﹚視察位於屯門友愛體育館和深水埗荔枝角公園體育館的社區疫苗接種中心，為中心的工作人員打氣。（政府新聞處）

新冠肺炎疫情持續，政務司司長張建宗強調，疫苗接種是抗疫策略的重中之中，越多人接種疫苗，防疫成效越大，當接種疫苗的人口達到較高比例時，社區便會出現保護網或群體免疫，便有較大機會放寬部分社交距離措施。

張建宗今日（21日）在網誌上表示，確保新冠疫苗符合安全、效能和質素要求是政府推行疫苗接種計劃的首要考慮。政府一直以科學實證為根據及公開透明為原則推展疫苗接種計劃，並為市民提供不同技術平台的疫苗選擇。

他到同時指，政府成立新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，就接種新冠疫苗可能出現的異常事件進行持續監察，並在認可新冠疫苗的安全監察提供專業意見和建議。

另外，他提到中國工程院院士鍾南山教授昨日（20日）在一個論壇公開讚揚香港封區強制檢測有助降低受感染人數，指政府需再接再厲，做好抗疫工作。

他亦提到，截至3月16日，全港共有27間社區疫苗接種中心分別於18區正式投入服務。來自30多個政策局及部門的近1,200名現職公務員，亦已陸續加入接種中心提供行政支援，政策局及部門將適時安排輪換人員支援各接種中心，務求令整個接種程式流暢，為市民提供一個方便、快捷及舒適的疫苗接種經驗。

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記者：曾卓鋒