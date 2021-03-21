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【港大研究】港大將招募100人接種混合新冠疫苗　孔繁毅料其免疫反應較單一款疫苗更好

社會 13:09 2021/03/21

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孔繁毅相信，使用不同平台的疫苗，整體的中和抗體和保護力有機會，較接種單一平台疫苗好。（資料圖片）

港大將最快會在下周開始研究混合接種新冠疫苗，目標招募100名18至60歲健康人士，先為他們接種復必泰疫苗，28日後接種科興疫苗。負責研究的港大內科學系傳染病科主任孔繁毅相信，使用不同平台的疫苗，整體的中和抗體和保護力有機會，較接種單一平台疫苗好，但市民不應自行決定是否打混合疫苗。

孔繁毅出席一個電視節目解釋，每個平台的疫苗針對或刺激免疫系統是不同，以復必泰mRNA平台為例，它不單止會刺激好的中和抗體細胞，亦會刺激細胞介導免疫抗體反應，若先接種第一劑後，再接種滅活疫苗，其抗體有機會更強更好，維持的保護力較長再，但仍有等研究和比對後才能確定。

他指，有關研究會歷時一年，研究團隊會在不同時段包括接種第二劑前、接種第二劑後28天、半年和一年，會留意接種者抗體和整體安全數據，並會與同年紀和群組的接種2劑同款疫苗人士比較；若研究理想，有機會在第二個研究中將有關年齡層擴闊。

問及研究為何先接種復必泰疫苗，孔繁毅指，先打mRNA疫苗可刺激免疫細胞會較寬，但使用滅活疫苗所產生的刺激效果會較窄，免疫反應有機會在種第二劑反應不太理想，但不排除日後會調轉接種次序作出比較。

他指，研究已經過臨床委員會批准，希望明天（22日）取得衞生署發出的臨床測試證書，本周開始進行計劃，預計準備約一星期後就可以作出招募。

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記者：陳子謙

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