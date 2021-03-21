【醫療事故】59歲男子急性左腦出血做手術　遭醫生開錯右腦慘變植物人

▲ 內地一名59歲男子因急性左腦出血入院做手術，遭醫生開錯右腦，慘變植物人。

內地江西發生一宗醫療事故，一名59歲男子去年初因急性左腦出血入院接受手術，醫生開刀時卻誤開右腦，最後男子雖然保住性命，但因腦部受損變成植物人。涉事醫院辯稱手術需要打開兩邊頭顱，否認醫療失誤，引來家屬不滿，提出索償。

醫生開錯右腦 慘變植物人

綜合內地媒體報道，去年元旦，男子章新安外出散步時，突然頭痛昏迷，被送往景德鎮市第二人民醫院。他入院時被發現左腦有血腫，屬高危情況，需即時接受開顱手術。

患者兒子當時是醫院的醫科實習生，因此跟隨進入手術室。他指出，手術後不久，醫生助理就向其表示，主診醫生錯開父親右腦，但只開了一點點，傷口已在縫合，並將按原先計劃進行手術。

同日章新安再次接受手術，清除左腦的血腫。翌日，章新安病情未見好轉，再次接受左腦手術，之後在深切治療部留醫10多天，期間一直昏迷，沒有意識。其後兒子為他安排轉院，醫生判斷章新安因腦部受損變成植物人，只能終日躺在床上。

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院方拒認錯 家屬提索償

患者妻子與兒子多次向院方尋求交代，但醫院在本月17日作出回應，堅決否認手術失誤，辯稱手術需要打開兩邊頭顱，

先開右側的原因，因為章新安左腦基底層出血量較大，先開右腦可減免左腦發生『腦膨出』的概率。

有內地神經外科專家接受媒體訪問時指出，審閱患者的病歷及3份手術記錄後，認為涉事醫院的確於首次手術時開錯右腦，但開刀醫生很快發現及糾正；他又指腦血腫清除手術在神經外科而言屬很普遍，通常選擇與血腫距離近的一邊開刀，

肯定是哪邊出血開哪邊，不會存在左腦出血開右顱的，院方辯稱先開右顱以減免發生腦膨出概率的說法並不可靠。

章新安兒子指出，院方在事故過後，非但沒有派人出來表態道歉，更反過來起訴他們，指一家三口騙醫藥費不還，令他們大感無奈。現時家屬向涉事醫院提出300多萬人民幣（超過350萬港元）高額索償。院方建議家屬尋求第三方鑑定機構評估，才有機會作出賠償。

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責任編輯：羅嘉欣