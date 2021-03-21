【大步走】羅天宇劇集演宅男追劉穎鏇　女友全屬靚女被稱女神收割機【多圖】

▲ 羅天宇被戲稱「女神收割機」。

羅天宇參演的TVB劇集《大步走》正在熱播，在劇中演追劇中女神劉穎鏇的怕醜宅男。不過現實中，在2008年奪香港先生少年組冠軍的天宇實屬男神一名。

現在正投入於拍新版《十月初五的月光》的他，因為在劇中有一場除衫戲，所以羅天宇為此操肌，可說十分敬業，昨天（3月20日）他在個人社交平台上載騷肌照片大展腹肌及人魚線。

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▲ 羅天宇在個人社交平台上載照片騷操肌成果。（取自iG）

被稱「女神收割機」

現年33歲羅天宇入行以來緋聞不斷，而且位位都是靚女，因此被外間戲稱「女神收割機」，當中與他傳出緋聞的女藝人包括蔣家旻、陳瀅、龔嘉欣、蘇皓兒及戴祖儀等。

至於曾公開承認拍拖交往的，羅天宇曾公開稱拍過5次拖，當中3次為圈內人，別是為林芊妤（Coffee）、苟芸慧、湯洛雯。

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林芊妤初戀男友

當中羅天宇為林芊妤的初戀男友，可是兩人戀情後來無疾而終。現年31歲的林芊妤在2018年圈外的翟志榮結婚，同年誕下兒子翟德彥。

林芊妤亦當上瑜伽導師兼成功轉型當KOL，成為超人氣靚媽。

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苟芸慧譜姊弟戀

至於羅天宇與華姐冠軍苟芸慧在2010年拍拖，苟芸慧年齡大羅天宇4年，屬姊弟戀。因為羅天宇與苟芸慧二人外形合襯，當時一直被睇好，更有指二人已發展至同居，可惜拍拖兩年多之後分手，有傳因為TVB反對此段戀情，導致二人無奈分手。

苟芸慧在2016年離開TVB，於2018年與陸漢洋結婚。直至在去年為TVB及邵氏指重頭劇《飛虎之雷霆極戰》，飾演馬國明太太殷婷一角。

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湯洛雯亦是朋友

至於羅天宇與靚湯湯洛雯的情緣，始於他們合作處境劇《愛・回家》，湯洛雯當時演思思，天宇演馬子仁，兩人朝夕相對而生情。他們拍拖4年，在2018年3月女方在instagram發文承認兩人已分手。

二人分手仍是朋友，在2019年大方地一同合作拍《3日2夜》，當時不少網民希望他們復合，但湯洛雯表明二人只是朋友，不會有復合的可能。

在2020年6月12日，靚湯和馬國明被發現在紅磡約會，翌日他們分別於Instagram公開戀情。現在粉絲都期待湯洛雯與馬國明早日拉埋天窗。

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羅天宇因為緋聞予人花弗感覺，不過其實一直十分投入工作，比如在《她她她的少女時代》演好健身教練角色而刻苦操肌，甚至連平安夜當晚也獨自健身。

在《跳躍生命線》為演救護員，減去20磅。去年更終於在《香港愛情故事》首當男主角，劇集有口皆碑。

▲ 羅天宇在《大步走》與劉穎鏇合演情侶，不過今次沒有傳緋聞。

當時入行12年才終於成為男主角，他曾接TOPick專訪時稱從沒有社此埋怨：「很認同我是一個需要一步一步來的人，人生或演戲路上也是一步步上，也喜歡這種踏實的感覺。」十分腳踏實地。

同場加映：羅天宇胡斐訪問