觀塘裕民坊公共運輸交匯處下月初啟用　巴士總站首設「人車分隔」冷氣候車區

▲ 觀塘裕民坊公共運輸交匯處巴士總站，設置首個應用「人車分隔」概念的冷氣候車區。（市建局行政總監網詓）

位於觀塘重建項目第二、三發展區的裕民坊公共運輸交匯處，將於4月2日啟用。市建局行政總監韋志成在網誌指，巴士總站設置首個應用「人車分隔」概念的冷氣候車區，以及在小巴總站裝設智能通風裝置以加強鮮風等，為每日數以萬計乘搭巴士和小巴的乘客，提供更安全、舒適和優質的乘車及出行體驗。

新的公共運輸交匯處將作兩層式設計，其中新巴士總站位於項目基座一樓，地面層則為小巴總站。韋志成稱，項目團隊就巴士總站的布局注入新思維，將其候車月台改成環形設計，預留中央位置作為巴士停泊處，可將乘客候車區與商場範圍融合，成為全港首個配備空調的室內候車區。

他指，巴士總站加入更多智慧元素，推動智慧出行的發展，例如在巴士站的候車區，設置了全港首個以人工智能操作的閘門控制系統，除減省依靠車長和車站人員手動操作閘門的程序，其四重偵測模式更可確保閘門不會在非上落客的時候打開，避免長者或小童因錯誤踏出閘門而走進行車道，減低被行駛中巴士撞倒的風險。他相信，新巴士總站可以做到真正人車分隔，減低發生意外的機會，亦讓乘客享受到在冷氣區候車的舒適體驗。

至於小巴總站雖未能做到「人車分隔」，韋志成指，市建局亦盡力提升車站設施，例如為每條小巴泊車線設置排隊專區，相對於現時在馬路旁邊的臨時小巴站，因沒有排隊專區而與行人爭路，乘客日後可以更有序候車，亦不用受日曬雨淋之苦；而站內亦設有站頭更亭，同樓層亦有洗手間，便利乘客和小巴司機使用。

交匯處設有10個出入口，與協和街、物華街、康寧道和裕民坊四條地區主要街道連接。韋志成指，這些出入口將連接商場內24小時行人通道多個出入口，以連繫周邊街道，便利來自秀茂坪、牛頭角等周邊地區的居民往來市中心。至於項目內的休憩空間、商店和小販市集等民生設施，亦會在交匯處啟用後陸續投入服務，全面提升地區環境和居民生活質素，實現觀塘舊區更新帶來的社區裨益。

另外，市建局正籌備一個流動應用程式，載入巴士到站及離站的提示功能，用戶在抵達商場公共運輸交匯處後，只要透過應用程式設定所選乘的巴士線，並按下提示功能，便可接收該巴士線預計到站或駛離總站時間的提示訊息，讓用戶充分掌握前往候車區預備登車所需的時間。

韋志成透露，該應用程式仍在研發階段，期望在今年年底推出，並加入到裕民坊商場專用的流動應用程式中。裕民坊商場啟用後，將獲5G流動網絡全面覆蓋，屆時商場使用者將可透過這高速Wi-Fi無綫上網服務，接收巴士訊息及瀏覽不同資訊。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙