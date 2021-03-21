【開心速遞】吳業坤越洋捧鄭世豪出新歌　《愛回家》「細龍生」想開演唱會：等了43年

▲ 鄭世豪與陳康琪與電視內的坤哥合照。（東星圖片）

「細龍生」鄭世豪舉行新歌《當這個時候》發布會兼直播騷，歌手陳康琪（Odilia）任嘉賓到場撐場。此外身在日本的吳業坤（坤哥）亦十分夠朋友，以網上直播方式「現身」以示支持。

當坤哥知道鄭世豪與陳康琪（Odilia）站在電視與熒幕中的他合照時，幽默地問電視畫面是黑白還是彩色。

鄭世豪表示，謂對今次直播期待已久，因為近年受疫情影響沒機會唱歌。在今個月，他共推出3首歌，當中除新歌及翻唱歌︰「預計今年會出2、3首歌。」同時他坦言希望疫情早日減退後可開演唱會：「等開音樂會，已等了43年。」