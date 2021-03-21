【新冠疫苗】林鄭月娥、多名司局長及行政會議成員明早將接種第二劑科興疫苗 社會 15:49 2021/03/21 分享： 熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞 ▲ 行政長官林鄭月娥上月22日接種科興疫苗（資料圖片） 政府表示，行政長官林鄭月娥將會在明早（22日）約十時將聯同多名司局長在添馬政府總部二樓會議廳接種第二劑新冠疫苗。行政會議成員亦於明早約11時30分，在添馬政府總部二樓會議廳接種第二劑新冠疫苗。 早前，林鄭月娥、多名司局長及行政會議成員接種科興疫苗。 TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS 記者：曾卓鋒 相關文章 【疫苗死亡】首宗疑接種BioNTech疫苗後死亡 涉患糖尿病高血壓66歲男子 20:04 2021/03/19 【疫苗死亡】首宗疑接種BioNTech疫苗後死亡 涉患糖尿病高血壓66歲男子 【新冠疫苗】30萬人已接種新冠疫苗 陳肇始指較高接種率有利探討海外出行 11:44 2021/03/20 【新冠疫苗】30萬人已接種新冠疫苗 陳肇始指較高接種率有利探討海外出行 【疫苗接種】許樹昌提醒市民須完成兩劑疫苗接種才有效 強調接種疫苗不會減低自然死亡風險 12:28 2021/03/20 【疫苗接種】許樹昌提醒市民須完成兩劑疫苗接種才有效 強調接種疫苗不會減低自然死亡風險 【疫苗接種】57歲女子接種復必泰疫苗後出現高血壓 患者情況嚴重須留院 今日 00:47 【疫苗接種】57歲女子接種復必泰疫苗後出現高血壓 患者情況嚴重須留院 【疫苗接種】孔繁毅料第二劑疫苗副作用較第一劑多 籲接種者取假一天休息較理想 今日 11:55 【疫苗接種】孔繁毅料第二劑疫苗副作用較第一劑多 籲接種者取假一天休息較理想 【新冠肺炎】張建宗指接種疫苗人口達較高比例 將有較大機會放寬部分社交距離措施 今日 12:23 【新冠肺炎】張建宗指接種疫苗人口達較高比例 將有較大機會放寬部分社交距離措施 【港大研究】港大將招募100人接種混合新冠疫苗 孔繁毅料其免疫反應較單一款疫苗更好 今日 13:09 【港大研究】港大將招募100人接種混合新冠疫苗 孔繁毅料其免疫反應較單一款疫苗更好 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫苗 肺炎 林鄭月娥 行政會議 科興 經濟