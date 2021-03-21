【新冠疫苗】林鄭月娥、多名司局長及行政會議成員明早將接種第二劑科興疫苗

▲ 行政長官林鄭月娥上月22日接種科興疫苗（資料圖片）

政府表示，行政長官林鄭月娥將會在明早（22日）約十時將聯同多名司局長在添馬政府總部二樓會議廳接種第二劑新冠疫苗。行政會議成員亦於明早約11時30分，在添馬政府總部二樓會議廳接種第二劑新冠疫苗。

早前，林鄭月娥、多名司局長及行政會議成員接種科興疫苗。

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記者：曾卓鋒