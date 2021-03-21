【野蠻港媽】僅1/3學生面授連累教仔「做埋老師嗰份」　港媽怒呻︰老師應只出1/3人工

▲ 有港媽不滿學校老師不配合做檢測，令學校只有3分1學生面授，加重了家長的壓力。

疫情放緩，全港幼稚園及中小學可有條件恢復面授課堂，教育局現時規定全校教職員如每兩周檢測，可申請全校恢復半日面授，否則每日回校半日面授學生不多於全校人數三分一。有港媽不滿老師沒有檢測，學校只能返三分一學生，連累她要教仔「做埋老師嗰份」，怒斥老師應該只出三分一人工。

該名港媽在網上討論區「親子王國」發文投訴，指現時只三分一學生返學，認為老師應該只出三分一人工。不少網民不同意港媽的觀點，指老師與學生上Zoom網課，背後要做好多凖備，包括改功課丶改卷丶備課，且老師都要返學校工作。

不過，港媽指老師是受薪工作，是天經地義，「佢少唔少工作點解要我理？我只會理我個仔點解返日放日？」她認為老師現時毋須管理課室秩序、不用帶隊放學及上課外活動，且現時只上半日課，工作量有減少。反之她要在兒子上網課後再作教導，增加了她的湊仔壓力。

咁不如我做埋佢嗰份收佢份人工好唔好？點解而家啲人咁鍾意推卸責任？原來做家長唔係從仔女角度諗，要先喺老師嘅角度諗㗎？咁點解老師又唔諗下我哋做家長嘅喺屋企做埋老師嗰份？

有網民表明不同意，因自己的女兒上午要返學校，下午要在家上Zoom網課，上課時間比之前更長，老師更加辛苦，應該互相體諒。

港媽強調從沒有抹殺老師的努力，只是一心希望兒子能盡快返學校上課。她不滿因為有部分老師不願意定期接受檢測，連累學校無法全面復課。

只係想佢地俾我個仔返學啫，就算佢哋工作24小時又點，我個仔都係冇學返喎……佢地連口水都唔肯吐喎……如果佢地識尊重下自己份工，比返啲責任心出嚟。

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責任編輯︰王明芳