【新冠肺炎】今日新增8宗確診個案　4宗本地個案包括1宗源頭不明

▲ 衞生防護中心今日（21日）公布，新增8宗確診個案，其中4宗本地個案。

本港新冠疫情反覆，衞生防護中心今日（21日）公布，新增8宗確診個案，其中4宗本地個案，包括1宗源頭不明：另外3宗輸入個案及1宗與輸入個案有流行病學關連，累計確診個案11,380宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。

張竹君提到，本地個案中有1宗與Ursus Fitness群組相關，為在檢疫中心找到的個案，該群組累計142人染疫，包括7位工作人員、91位顧客及44位緊密接觸者；另外群組亦有約5宗初步確診。詳情即看：【下一頁】

今日唯一1宗源頭不明個案，包括一名26歲巴基斯坦籍男子，報稱無業，他曾在3月19日被捕，在觀塘與10多人涉非法集結被捕，而所接觸的警察、消防員等人士亦在調查中。詳情即看：【下一頁】

今日亦有逾10宗初步確診個案，大部分屬輸入個案，另有5宗屬URSUS Fitness群組，另有1宗未找到感染源頭，涉及一名的士司機。詳情即看：【下一頁】

新冠疫苗接種計劃本周開始為市民接種第二劑科興疫苗，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指，第二劑疫苗副作用較第一劑多 籲接種者取假一天休息較理想，詳情即看：【下一頁】

港大將最快會在下周開始研究混合接種新冠疫苗，目標招募100名18至60歲健康人士，先為他們接種復必泰疫苗，28日後接種科興疫苗。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙