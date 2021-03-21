【新冠肺炎】七旬的士司機初步確診未知感染源頭　家住小西灣同區交更

▲ 張竹君（左）交代最新疫情。（梁偉榮攝）

本地疫情持續，衞生防護中心今日（21日）公布，最新錄逾10宗初步陽性個案，多數是輸入個案，其中約5宗屬URSUS Fitness 群組，另外1宗未找到感染源頭，屬於71歲的士司機替工。衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，「安心出行」app可追蹤涉事的士司機車牌，如乘客坐過該車，可自行進行病毒測試。

張竹君稱，初步陽性的不明源頭個案，屬於71歲的士司機替工，主要駕駛市區的士LE 7673，多數於藍灣半島交更，3月17日最後一天駕日更，家住小西灣邨瑞樂樓，平日於家中食飯為主。患者於3月15日有病徵，食慾不振，之後取樽檢測後確診。患者家人需接受檢疫。

今日新增8宗確診個案，其中4宗屬於本地個案，當中1宗屬於源頭不明；累計確診個案11,380宗。

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責任編輯：吳卓峰