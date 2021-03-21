陳茂波：把握好國家十四五規劃機遇　國家發展新階段是香港發展新局

▲ 財政司司長陳茂波表示，國家發展的新階段，也是香港發展的新局。（陳茂波網誌）

全國人大早前通過「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要。財政司司長陳茂波表示，國家發展的新階段，也是香港發展的新局，香港必須抓緊機遇、全力參與。

陳茂波今在網誌提到，「綱要」提到支持香港鞏固提升競爭優勢，第一次提到香港作為國際創新科技中心、國際航空樞紐等，深港河套的科技創新合作區亦首次納入粵港澳重大合作平台建設，與大灣區內前海、橫琴和南沙並肩，這些都關係到香港能否把握經濟增長的新動力，也涉及經濟多元發展的續航力和更豐富的優質就業機會。

他又指，「綱要」提出的新格局，是以國內大循環為主體、國內國際雙循環的相互促進發展，意味香港要抓緊透過大灣區為切入點，把握日益龐大和對質量要求不斷提升的內地市場，意味科技創新是走進內循環發展的快道，陳茂波認為，香港同時要強化跳板、中介人、高增值服務平台、國際人才庫和資金池、試驗田、防火牆等角色和功能，促進與豐富內地市場與國際市場的互動和對接，以及國家標準和國際標準的對接。

陳茂波又提到，國家正朝著全面建設社會主義現代化國家的目標邁進，經濟持續較快發展、中產消費群不斷擴大、產業不斷變革升級等等，認為這意味香港有機會參與的新產業、新業態和新機會很多，企業亦需要更全面和深入的研究「綱要」的思路和內容，充份領會新的發展趨勢，用好自身優勢，把握商機。

另外，陳茂波指出，要確保國家和香港的長遠平穩發展，前提還是要維護好國家安全，香港必須全面準確貫徹「一國兩制」的方針，維護好憲法和基本法規定的香港憲制秩序，落實好維護國家安全和「愛國者治港」等，保持社會大局穩定，才能讓「一國兩制」的實踐行穩致遠，令香港更好融入國家發展大局，讓經濟和民生不斷提升。

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記者：尹櫻霖