  • 19°C
香港時間 : 2021321日 (週日) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陳茂波：把握好國家十四五規劃機遇　國家發展新階段是香港發展新局

政治 16:17 2021/03/21

分享：

熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

財政司司長陳茂波表示，國家發展的新階段，也是香港發展的新局。（陳茂波網誌）

全國人大早前通過「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要。財政司司長陳茂波表示，國家發展的新階段，也是香港發展的新局，香港必須抓緊機遇、全力參與。

陳茂波今在網誌提到，「綱要」提到支持香港鞏固提升競爭優勢，第一次提到香港作為國際創新科技中心、國際航空樞紐等，深港河套的科技創新合作區亦首次納入粵港澳重大合作平台建設，與大灣區內前海、橫琴和南沙並肩，這些都關係到香港能否把握經濟增長的新動力，也涉及經濟多元發展的續航力和更豐富的優質就業機會。

他又指，「綱要」提出的新格局，是以國內大循環為主體、國內國際雙循環的相互促進發展，意味香港要抓緊透過大灣區為切入點，把握日益龐大和對質量要求不斷提升的內地市場，意味科技創新是走進內循環發展的快道，陳茂波認為，香港同時要強化跳板、中介人、高增值服務平台、國際人才庫和資金池、試驗田、防火牆等角色和功能，促進與豐富內地市場與國際市場的互動和對接，以及國家標準和國際標準的對接。

陳茂波又提到，國家正朝著全面建設社會主義現代化國家的目標邁進，經濟持續較快發展、中產消費群不斷擴大、產業不斷變革升級等等，認為這意味香港有機會參與的新產業、新業態和新機會很多，企業亦需要更全面和深入的研究「綱要」的思路和內容，充份領會新的發展趨勢，用好自身優勢，把握商機。

另外，陳茂波指出，要確保國家和香港的長遠平穩發展，前提還是要維護好國家安全，香港必須全面準確貫徹「一國兩制」的方針，維護好憲法和基本法規定的香港憲制秩序，落實好維護國家安全和「愛國者治港」等，保持社會大局穩定，才能讓「一國兩制」的實踐行穩致遠，令香港更好融入國家發展大局，讓經濟和民生不斷提升。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：尹櫻霖

相關文章

陳茂波：社會亂象愈發離譜才迫中央出手　人大決定讓港府管治更有效
21:29 2021/03/15
陳茂波：社會亂象愈發離譜才迫中央出手　人大決定讓港府管治更有效
張建宗：人大決定修補香港選舉制度漏洞　為港長遠發展發揮定海神針作用
22:27 2021/03/15
張建宗：人大決定修補香港選舉制度漏洞　為港長遠發展發揮定海神針作用
陳茂波稱創科為大灣區發展核心　香港有主導角色
15:48 2021/03/18
陳茂波稱創科為大灣區發展核心　香港有主導角色
政治 特首選舉 立法會 立法會選舉 大灣區 陳茂波

最高瀏覽

【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
19:49 2021/03/12
【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
【明星理財】南灣海景單位低價轉售丁子高　楊千嬅「甩名」恢復首置身份
11:42 2021/03/20
【明星理財】南灣海景單位低價轉售丁子高　楊千嬅「甩名」恢復首置身份
【負債累累】張致恒太太呻照顧幼子難打工　雯雯反擊網民：無資格去阻止我
13:56 2021/03/20
【負債累累】張致恒太太呻照顧幼子難打工　雯雯反擊網民：無資格去阻止我