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【愛美麗狂想曲】朱智賢獲大台原諒復出　行山遇風雨未有影響靚心情

娛樂 16:41 2021/03/21

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朱智賢復工心情靚。

朱智賢在去年4月被揭背男友謝東閔偷食，搭上人夫黎振燁（Jackson）。出軌事件被公開後，朱智賢開記招向大眾道歉，同時即時遭大台放入雪櫃雪藏。

停工近1年，朱智賢終於獲放生，昨天（3月20日）正式解凍復出現身新劇《愛美麗狂想曲》的宣傳記招。獲得放生的朱智賢心情大靚，昨日記者會後，已急不及待在個人社交平台上載當日活動相片，寫道：「Be grateful for life」更註明將她在《愛美麗狂想曲》第8集登場。

【愛美麗狂想曲】朱智賢獲放生復出　建立行山KOL形象成功洗底

朱智賢昨天（3月20日）復工出席《愛美麗狂想曲》記者會。

而近年積極建立行山KOL形象的朱智賢，在今天（3月21日）雖然有風雨仍繼續行山，並在IG story上載兩張相片，一張是在風雨下，她戴上風褸的帽遮了半個樣擋雨，同時寫：「U hv no idea how much I hate raining」其大意是「你估唔到我有幾憎落雨」

不過下一張相是她放下風褸的帽，笑容滿臉，幽默寫道：「年輕人 有乜野驅使你橫風橫雨都繼續行山」反映她心情好之外，不知是否也用遇上風雨，來比喻她在偷食事件中所陷的低潮，而現在終於捱過去。

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其實在昨天的《愛美麗狂想曲》記者會上，朱智賢表示知道獲安排出席宣傳活動時心情十分感動和開心，並知道很多人在幫她，亦多謝幫過她的人，承諾會用行動證明作為答謝。

她又稱經一事長一智，之後更認清自己目標，重新出發再枇以前的事，更加努力專注事業：「人應該向前望，如果認清方向，就要向這個方向進發，努力工作。」

朱智賢昨天（3月20日）復工出席《愛美麗狂想曲》記者會。

朱智賢表示男友與謝東閔一直互相扶持，而被問有沒有再與黎振燁聯絡，她稱：「過了去事不想再諗！」

同場加映：李佳芯訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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