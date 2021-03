【愛美麗狂想曲】朱智賢獲大台原諒復出　行山遇風雨未有影響靚心情

▲ 朱智賢復工心情靚。

朱智賢在去年4月被揭背男友謝東閔偷食,搭上人夫黎振燁(Jackson)。出軌事件被公開後,朱智賢開記招向大眾道歉,同時即時遭大台放入雪櫃雪藏。

停工近1年,朱智賢終於獲放生,昨天(3月20日)正式解凍復出現身新劇《愛美麗狂想曲》的宣傳記招。獲得放生的朱智賢心情大靚,昨日記者會後,已急不及待在個人社交平台上載當日活動相片,寫道:「Be grateful for life」更註明將她在《愛美麗狂想曲》第8集登場。

【愛美麗狂想曲】朱智賢獲放生復出 建立行山KOL形象成功洗底

▲ 朱智賢昨天(3月20日)復工出席《愛美麗狂想曲》記者會。

而近年積極建立行山KOL形象的朱智賢,在今天(3月21日)雖然有風雨仍繼續行山,並在IG story上載兩張相片,一張是在風雨下,她戴上風褸的帽遮了半個樣擋雨,同時寫:「U hv no idea how much I hate raining」其大意是「你估唔到我有幾憎落雨」

不過下一張相是她放下風褸的帽,笑容滿臉,幽默寫道:「年輕人 有乜野驅使你橫風橫雨都繼續行山」反映她心情好之外,不知是否也用遇上風雨,來比喻她在偷食事件中所陷的低潮,而現在終於捱過去。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

其實在昨天的《愛美麗狂想曲》記者會上,朱智賢表示知道獲安排出席宣傳活動時心情十分感動和開心,並知道很多人在幫她,亦多謝幫過她的人,承諾會用行動證明作為答謝。

她又稱經一事長一智,之後更認清自己目標,重新出發再枇以前的事,更加努力專注事業:「人應該向前望,如果認清方向,就要向這個方向進發,努力工作。」

▲ 朱智賢昨天(3月20日)復工出席《愛美麗狂想曲》記者會。

朱智賢表示男友與謝東閔一直互相扶持,而被問有沒有再與黎振燁聯絡,她稱:「過了去事不想再諗!」

同場加映:李佳芯訪問