  • 19°C
香港時間 : 2021321日 (週日) 17:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Ursus Fitness群組】再增1人確診累計142人染疫　張竹君相信爆發已穩定

社會 16:41 2021/03/21

分享：

熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（21日）公布，新增8宗確診個案，4男4女，年齡介乎2歲至68歲，其中3宗為輸入個案，1宗與輸入個案有流行病學關連；4宗本地個案包括1宗源頭不明個案，累計確診個案11,380宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。

張竹君提到，本地個案中有1宗與Ursus Fitness群組相關，為在檢疫中心找到的個案，該群組累計142人染疫，包括7位工作人員、91位顧客及44位緊密接觸者。

張竹君指，半山巴丙頓道6號格蘭閣須強制檢測。

另外，張竹君提到，有逾10宗初步確診個案，大部分屬輸入個案，另有5宗屬URSUS Fitness群組，屬緊密接觸者。

被問到對Ursus Fitness群組情況的看法，張竹君認為縱使亦出現個案，但個案是在檢疫中心找到，因此認為爆發已經穩定。

最新27間疫苗接種中心：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【新冠肺炎】消息：今日新增約8宗確診個案　涉源頭不明個案設疫情記者會
今日 12:01
【新冠肺炎】消息：今日新增約8宗確診個案　涉源頭不明個案設疫情記者會
【港大研究】港大將招募100人接種混合新冠疫苗　孔繁毅料其免疫反應較單一款疫苗更好
今日 13:09
【港大研究】港大將招募100人接種混合新冠疫苗　孔繁毅料其免疫反應較單一款疫苗更好
【新冠肺炎】張建宗指接種疫苗人口達較高比例　將有較大機會放寬部分社交距離措施
今日 12:23
【新冠肺炎】張建宗指接種疫苗人口達較高比例　將有較大機會放寬部分社交距離措施
【新冠疫苗】林鄭月娥、多名司局長及行政會議成員明早將接種第二劑科興疫苗
今日 15:49
【新冠疫苗】林鄭月娥、多名司局長及行政會議成員明早將接種第二劑科興疫苗
【香港花卉展覽2021】鴨脷洲海濱長廊八重櫻盛開　到場賞花市民絡繹不絕
今日 16:04
【香港花卉展覽2021】鴨脷洲海濱長廊八重櫻盛開　到場賞花市民絡繹不絕
新冠肺炎 新冠肺炎疫情 經濟 疫情 傳染病 劉家獻 張竹君 衞生防護中心 衞生署 疫苗

最高瀏覽

【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
19:49 2021/03/12
【造句神童】兒子中文造句功課爆料　爸爸被揭尷尬事︰不敢踏入校園
【明星理財】南灣海景單位低價轉售丁子高　楊千嬅「甩名」恢復首置身份
11:42 2021/03/20
【明星理財】南灣海景單位低價轉售丁子高　楊千嬅「甩名」恢復首置身份
【負債累累】張致恒太太呻照顧幼子難打工　雯雯反擊網民：無資格去阻止我
13:56 2021/03/20
【負債累累】張致恒太太呻照顧幼子難打工　雯雯反擊網民：無資格去阻止我