【Ursus Fitness群組】再增1人確診累計142人染疫　張竹君相信爆發已穩定

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（21日）公布，新增8宗確診個案，4男4女，年齡介乎2歲至68歲，其中3宗為輸入個案，1宗與輸入個案有流行病學關連；4宗本地個案包括1宗源頭不明個案，累計確診個案11,380宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。

張竹君提到，本地個案中有1宗與Ursus Fitness群組相關，為在檢疫中心找到的個案，該群組累計142人染疫，包括7位工作人員、91位顧客及44位緊密接觸者。

張竹君指，半山巴丙頓道6號格蘭閣須強制檢測。

另外，張竹君提到，有逾10宗初步確診個案，大部分屬輸入個案，另有5宗屬URSUS Fitness群組，屬緊密接觸者。

被問到對Ursus Fitness群組情況的看法，張竹君認為縱使亦出現個案，但個案是在檢疫中心找到，因此認為爆發已經穩定。

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記者：曾卓鋒