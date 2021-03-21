【不明源頭】26歲巴基斯坦籍男子確診　日前涉非法集結被捕

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（梁偉榮攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（21日）公布，新增8宗確診個案，4男4女，年齡介乎2歲至68歲，其中3宗為輸入個案，1宗與輸入個案有流行病學關連；4宗本地個案包括1宗源頭不明個案，累計確診個案11,380宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻交代最新疫情。

1宗源頭不明個案情況：

26歲外籍男子，地址亦在調查，因病人不太合作，報稱無業；在3月19日被捕，在觀塘與數十名人士聚集被捕。當時他有病徵，在3月19日感頭暈而送院，檢測樣本呈陽性，CT值較高，確診時間亦在調查中。他在3月4日及18日曾到青山灣入境處簽署文件。目前一同被捕人士被列緊密接觸者；而所接觸的警察、消防員等人士亦在調查中。

張竹君指，暫未能肯定當日被捕的情況，因此該名人士入院前的時間亦列居傳染力的情況，與他有接觸人士將會被列緊密接觸者。

被問到會否有法律跟進行動，張竹君需指視乎當時情況，屆時或採取法律行動。

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記者：曾卓鋒