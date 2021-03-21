Gin Lee拍廣告宣揚「領養不棄養」 揀男友要先過家中愛貓一關

▲ Gin Lee自言貓星人。（FILA 提供）

Gin Lee 李幸倪日前參與時裝品牌聯成「香港拯救貓狗協會」項目拍攝廣告，宣揚「領養不棄養」信息，為遺棄動物出一分力！今次Gin Lee自願做「配角」，被廣告中的小貓搶盡風頭。

廣告中貓貓成為「主子」，李幸倪要使出渾身解數討好愛貓，令對方選中自己做主人。Gin Lee指自己做慣「奴才」，逗貓完全沒難度：「屋企都有位主子『杏仁糊』，平時放假都要剷便便、梳毛一腳踢，開完餐又要陪摸、陪玩、陪瞓，聽到牠『煲水聲』就是最大嘅回報。今次拍廣告，可以為貓咪出一分力，還可以同貓貓一齊玩，不過我怕收工回家，牠聞到我摸過其他貓會呷醋嬲我。」

▲ Gin穿上貓Tee。（FILA提供）

拍攝期間貓貓非常「滿意」Gin Lee表現，不時「挨挨凭凭」任摸唔嬲，她說自己與貓融為一體，笑言是「貓星人」：「可能我前世都是貓貓，要氹貓完全沒難度！其實寵物同主人都由信任建立關係，我家貓貓地位好高，以前試過有男仔想追我，但過不到屋企主子一關，所以都沒一齊。因為貓觀感好強、好單純，好看看出是好人或壞人，所以要做我屋企人，要過貓貓一關才可。」

Gin Lee穿上貓貓Tee後，散發清春活力氣息，片場貓貓上身「冇時停」，更使出零食攻勢「俘虜」對方：「我不帶自己的貓貓拍廣告，因為這兩隻貓可以給大家領養，多曝光，給人見到可愛一面！今日拍完後我們Friend了，幫牠影好多『寫真』Send給朋友，看誰合眼緣做新主人，媒人重任就交給我啦！」