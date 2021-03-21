【防疫措施】酒吧業斥當局以接種疫苗交換重開是「勒索」 促按面積及停業時間發放資助

▲ 酒吧業工會今（21日）舉行記者會，要求復業及向老闆及從業員作出賠償（冼偉倫攝）

新冠肺炎疫情持續，酒吧行業至今仍然停業。持牌酒吧會所聯會及調酒師工會指，業界多次配合防疫措施仍未能換來復業，當局最新稱較高疫苗接種率或能放寬措施，業界斥是「勒索」。業界又稱現已有200間酒吧倒閉，倘仍停業料復活節假期後會有近半酒吧倒閉，促當局仍業界復業，及按面積及停業時間發放資助。

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁指，業界由座位、要求客人戴口罩、員工檢測以至使用「安心出行」程式都不斷配合政府的防疫措施，卻被政府「不平等對待」，當其他行業都能復業，酒吧亦與第四波疫情無關係，但仍然不能復業。

梁稱，他自己已經接種新冠疫苗，但強調只能呼籲同業接種，政府以綑綁式要求以接種率換取復業只是「勒索我們」，市民對疫苗是否有信心是政府的責任，不能強迫業界接種。

調酒師工會主席侯翠珊亦斥，當局不斷要求業界配合防疫措施，但酒吧仍然無重開，是「打完齋唔要和尚」，而有關措施增加員工負擔，疫情卻無改善，質疑只是擾民。

梁立仁又指，政府曾對業界發放4輪資助，但有20多間酒吧卻因員工人數改變、部門程序等問題，至今仍未收到第2輪資助，由於資助分多輪發款項，條件又要求酒吧仍然營運，導致老闆「想執都執唔到」。

他說，2019年本港有1400間持牌酒吧，現時已有200間倒閉，倘復活節假期前未能復業，恐怕一半會在假期後倒閉，促政府放寬措施容許重開。此外，他要求政府發放資助時，按面積及停業時間計算，又稱若政府不回應訴求，業界會在合法情況下有進一步行動，惟未提供詳情。而侯翠珊則要求當局分開給予老闆和從業員的資助，讓兩方都能真正受惠。

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記者：徐紹軒