【救救動物】懷孕母牛誤吞71公斤垃圾痛苦踢腹　牛BB沒空間成長不幸夭折

▲ 印度一隻懷孕母牛誤吞71公斤垃圾，腹內牛BB因沒空間成長而不幸夭折。

人類亂拋垃圾，由野生動物承受惡果。近日，印度一頭懷孕母牛遭遇車禍倒地，感到劇痛而不斷踢向腹部。獸醫檢查後發現，母牛的排泄系統有問題，為牠剖腹治療，驚覺母牛肚中有71公斤垃圾；腹內小牛因沒有空間成長，不幸夭折。

母牛誤吞71公斤垃圾 腹內BB夭折

據外媒報道，事件發生在上月底，印度法里達巴德一頭懷孕母牛遭遇車禍，倒地不起，期間不斷踢向腹部掙扎。獸醫Ravi Dubay及團隊到場後見母牛狀甚痛苦，為牠剖腹治療後發現胃中有大量垃圾，包括鐵釘、塑膠、硬幣、玻璃碎、鎖匙和石頭等，重達71公斤。

醫療團隊其中一位成員Atul Maurya表示，他們花了近4小時才把母牛4個胃室的異物取出，並指牛屬反芻動物，消化系統結構特殊，異物一旦長時間留在胃部，就有機會黏實，阻礙體內循環。手術雖然成功，可是小牛因為沒有足夠空間成長而夭折，而母牛亦在手術3天後離世。

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獸醫呼籲不要亂拋垃圾

獸醫Dubay對事件表示婉惜，指出當地亂拋垃圾問題嚴重，在市內隨處可見牛隻進食垃圾。他慨嘆自己從醫13年，這次是從一頭牛中取走最多垃圾的一次。Dubay呼籲，大家不要將膠袋等垃圾隨手亂扔，應正視自私行爲對動物與環境生態的影響。

當地動物保護團體成員Romula D’Silva指，牛隻誤食垃圾充飢的情況，在印度大、小城市隨處可見，為此感到心痛。在2017年曾有調查指出，單是在印度北部城市，每年已有近1,000隻牛死於誤吞垃圾。她促政府相關部門關注問題，避免同類意外發生。

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責任編輯︰王明芳