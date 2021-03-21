姜濤挑戰「饑饉30」完成任務　薜凱琪+關智斌合唱宣揚愛

▲ 薛凱琪、艾粒、關智斌、姜濤參加「饑饉三十」。

由香港世界宣明會與商業電台叱咤903合辦的「饑饉30」2021閉幕禮昨天（3月20日）在數碼港舉行。 四位饑饉之星於3月19至20日在馬草壟及數碼港接受30小時饑饉之旅的挑戰，以真人騷的形式在網上直播過程，與市民在不同地點一起饑饉，為非洲國家津巴布韋、南蘇丹及索馬里的飢餓人口籌款。



四位饑饉之星在出發往馬草壟時，被突襲檢查背包裝備，艾粒的當奴被找出一袋攝影裝置，少爺占帶備攬枕、紙巾等用品，姜濤於背包取出一大包化妝棉，關智斌則於背包取出其最新大碟，被笑指有備而來。眾人搜出的大部份裝備均非露營日常裝備，令人啼笑皆非。

▲ 姜濤體驗營地生活。





饑饉之星需於30小時內接受一系列以「同步生活」為題的野外挑戰，首個挑戰要各自為自己搭建帳幕，關智斌和姜濤均表示沒有紥營經驗，可謂「勢均力敵」，幸得露營及行山經歷豐富的艾粒出手協助，令兩位成功完成挑戰。



其他挑戰包括劈柴、耕種、自製洗手器、煮津巴布韋的菜式等，體驗津巴布韋居民的生活。在烹飪比賽挑戰中，關智斌和姜濤十分落力，自言平時會煎牛扒的姜濤，更煮出心型的菜式，最終勝出該挑戰。

另外，大會特別設計CCTV鏡頭讓觀眾了解實時直播的情況，其間姜濤多次於鏡頭前與粉絲互動，粉絲們興奮留言：「姜B好似玩得好開心。」





多位藝人也現身馬草壟，參加3月19日的營火晚會，支持「饑饉30」，包括薜凱琪、黃妍、馮允謙，以及樂隊 Dear Jane、per se及ToNick，並設有合唱環節。姜濤與一眾藝人合唱MIRROR的歌曲《IGNITED》，更教大家以手指配合節奏「跳舞」，當奴笑稱終於可以加入成為MIRROR的成員。

另外，艾粒更與關智斌合唱改編自《死性不改》的《個頭痕唔痕呀》，更在曲中夾雜《死性不改》的歌詞，大玩crossover。



對於要饑饉30小時，姜濤笑說，小時候沒參加過活動，沒想到長大後卻經常體驗捱餓的感覺，他笑指「因為要減肥，不可以吃東西」。

他分享捱餓時間最長的一次，是近來參加叱咤樂壇流行榜頒獎典禮，那一次差不多兩天沒進食。關智斌則希望可以用自己親身的饑饉體驗，呼籲家人、朋友及觀眾捐款幫助非洲的孩子及家庭脫離貧窮。