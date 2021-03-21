【疫苗接種】劉澤星料科興本月內再提交最新臨床數據　科興：年長接種者不良反應比率低

▲ 劉澤星料科興本月內再提交最新臨床數據。（資料圖片）

政府疫苗顧問專家委員會在審核並建議政府使用復必泰及科興疫苗時，要求藥廠需定期提交最新臨床數據。委員會召集人劉澤星表示，預計今個月內科興再提交最新臨床數據。他又指，暫時無證據指注射科興或復必泰疫苗會誘發血管閉塞、冠心病等，希望多些相關數據公開後，可增加巿民接種的信心。

劉澤星接受一個電視節目訪問時表示，衞生署曾聯絡過科興，在今個月內會與科興了解內地和世界各地已接種科興疫苗人士的情況，包括疫苗的效率、效用和副作用，又明白大眾關注年長人士接種情況，委員會亦希望可以審視土耳其或者印尼的相關數據。

對於有多宗打針後死亡或嚴重個案，大部分與心血管疾病或中風有關。劉澤星引用醫管局數據，每日分別平均有4、50人及2、30人，患上中風及冠心病，分別有大約8人及10人離世，暫時未見計劃開展後，相關數據有變化，故暫時沒有證據顯示，注射科興或復必泰疫苗會誘發血管閉塞及冠心病等。劉澤星期望將相關疾病的發病數據整理好，向公眾發布後，可恢復市民信心，令接種率回升。

北京科興品牌與公共關係總監劉沛誠在北京的聯防聯控記者會說，從內地一、二期年長群組臨床接種情況，以及境外大規模接種情況來看，年長群組接種疫苗出現不良反應比例較低，與成年群組類似，至今並無監測到與疫苗相關的異常情況。

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責任編輯：陳子謙