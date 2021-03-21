電腦學會調查指去年7成ICT員工獲加薪　反映行業有發展空間

▲ 香港電腦學會公佈資訊及通訊科技行業薪酬趨勢調查，發現去年近7成ICT從業員獲加薪，大部分加薪幅度高於通脹率。（資料圖片）

香港電腦學會公佈資訊及通訊科技行業薪酬趨勢調查，發現去年近7成ICT從業員獲加薪，大部分加薪幅度高於通脹率；有48.4%企業增聘人手，但亦有21%企業縮減人手。

學會於去年第四季向會員機構發出問卷，成功收回62份問卷。結果顯示，2020年度有69.4%的受訪企業IT員工可獲加薪，當中的58.1%僱員的獲1%至3%加薪，34.9%從業員加薪幅度高於4%，高於財政預算案公布的1.3%通脹率。去年幾乎全年受疫情影響，調查發現有48.4%企業增聘人手，但亦有21%企業縮減人手，人手沒有變動的企業有30.7%。

在有增聘人手的企業中，62.9%亦有聘用主修ICT的應屆大學畢業生，56.4%企業的起薪點達1.6萬元以上。

香港電腦學會會長孫耀達認為，調查顯示無論是應屆畢業生或是ICT從業員，去年整體薪酬水平都有所增加，在香港人力市場而言，加幅亦算理想；又認為經濟環境不明朗下，各公司對ICT人才需求仍能保持旺盛，並願意投放更多資源在資訊科技之上，可見ICT行業仍有一定的發展空間。

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記者：徐紹軒