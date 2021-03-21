【疫苗接種】17歲少女打BioNTech後現血管迷走神經性昏厥　7旬翁打科興後臉部腫脹

▲ 昨日共有13宗送院個案，其中2宗留院觀察、另11宗已經出院。（資料圖片）

新冠疫苗接種計劃持續，截至今日下午8時的過去24小時，共約23,800名市民接種了第一劑疫苗，其中9,100人打科興、14,700人打復必泰；目前累計約354，400名市民已接種首劑疫苗，其中約233,700名接種科興，約120,700名接種復必泰。

疫苗事故接二連三，昨日共有13宗送院個案，其中2宗留院觀察、另11宗已經出院，包括17歲女子接種復必泰疫苗後，出現血管迷走神經性昏厥，及70歲男子接種科興疫苗後，出現臉部腫脹；送院者中，10人打復必泰疫苗，個案包括：

界限街體育館社區疫苗接種中心

30歲女子接種復必泰疫苗後，感到暈眩及昏厥。 她於上午9時29分被送往廣華醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

香港中文大學醫院社區疫苗接種中心

53歲男子接種復必泰疫苗後，出現昏厥。他於上午9時37分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心

48歲女子接種復必泰疫苗後，感到 左手痲痺 。 她於下午12時21分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

。 她於下午12時21分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。 17 歲女子接種復必泰疫苗後，出現 血管迷走神經性昏厥 。她於下午4時46分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

。她於下午4時46分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。 46 歲男子接種復必泰疫苗後，感到暈眩及四肢痲痺。他於下午6時16分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

養和東區醫療中心社區疫苗接種中心

44歲男子接種復必泰疫苗後，出現心悸。他於 下午12時45分被送往東區尤德夫人那打素醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

龍琛路體育館社區疫苗接種中心

61歲男子接種復必泰疫苗後，有出疹情況及血壓上升。他於下午5時14分被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

荃景圍體育館社區疫苗接種中心

70歲女子接種復必泰疫苗後，出現右手痲痺。她於下午5時22分被送往仁濟醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

東涌社區會堂社區疫苗接種中心

46歲女子接種復必泰疫苗後，有 出疹 情況。她於下午7時38分被送往北大嶼山醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

情況。她於下午7時38分被送往北大嶼山醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。 71歲女子接種復必泰疫苗後，感到胸部不適、 暈眩及血壓上升。她於下午8時34分被送往北大嶼山醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

另有3宗涉科興疫苗個案，包括：

九龍灣體育館社區疫苗接種中心

34歲女子接種科興疫苗後，出現 過度換氣 。她 於下午1時30分被送往基督教聯合醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

。她 於下午1時30分被送往基督教聯合醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。 70歲男子接種科興疫苗後，出現臉部腫脹。他於下午8時19分被送往基督教聯合醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

貝夫人普通科門診診所

62歲女子接種科興疫苗後，感到胸部不適及暈眩。她於下午1時44分被送往律敦治醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

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今日在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為82%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為93%。



而截至今日下午8時的過去24小時，約4,100名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約9,400名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

另外，當局指昨日共有37宗中風或心肌梗塞的個案，而需入住公立醫院深切治療部、急性中風加護病房和心臟加護病房，有關數字為當日新確診中風或心肌梗塞而入住相關病房的實際數字，以為公眾提供一個參考對照，讓市民更全面理解有關不適的個案。

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責任編輯：鄧凱文