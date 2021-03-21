【源頭不明】染疫26歲巴裔男上周五涉非法集結被捕　15名相關警員檢測全陰性其中5人須檢疫

▲ 警方指，已安排曾接觸該名確診者的15名警務人員進行病毒檢測，所有人員的初步檢測結果呈陰性（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，今（21日）新增8宗確診個案，唯一一宗源頭不明本地個案涉26歲巴基斯坦籍男子，其由上周五鯉魚門三家村遊樂場一宗多人涉非法集結案揪出，衞生防護中心今指，他當日被捕後報稱頭暈，清醒被直接送往聯合醫院，經檢測後確診，惟驗出體內新冠病毒量低且有抗體，相信較早時間已染疫，詳情請看：【下一頁】

警方回覆TOPick查詢指，已安排曾接觸該名確診者的15名警務人員進行病毒檢測，所有人員的初步檢測結果呈陰性。然而，其中5名警務人員被列為密切接觸者，現已接受隔離檢疫；啟德個案追蹤辦公室現正就該宗個案進行接觸者追蹤的調查工作。

2021年DSE試場防疫措施包括：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

警方表示，3月19日晚上約8時接獲報案，指觀塘三家村遊樂場附近有多人聚集。東九龍衝鋒隊及觀塘警區反三合會行動組人員接報到場，經初步調查後拘捕9名本地男子及8名非華裔男子（包括6名尼泊爾籍、1名菲律賓籍及1名巴基斯坦籍），年齡介乎13歲至36歲，涉嫌「非法集結」，所有被捕人已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到， 其中1名26歲巴基斯坦籍被捕男子報稱不適，清醒被送往聯合醫院治理，今日確診（第11377宗）。

警方又指，相關警員工作期間均有佩戴口罩，其後沒有與公眾接觸，並已派員清潔及消毒觀塘警署及警車等相關地方，又指會靈活調派人手，確保相關服務不受影響。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文