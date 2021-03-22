失明人跑步須陪伴難即興　愛好者冀科技助獨自跑步

▲ 愛好跑步的失明人協進會執行委員劉仲偉盼望，有一天類似自動駕駛的人工智能成熟，最起碼都能幫助失明人士自己到運動場跑步，圖為中學生發明的視障人士助跑器。（陳國峰攝）

一般人要到街上跑步，只需換好運動服，穿好跑鞋就能做到。對失明人來說，跑步前需要更多的準備，更需要有人陪同當「陪跑員」，當好友沒空就跑不了。有失明人士期望科技可以幫到跑步，「可以自己到運動場跑已經好好」。

失明人協進會執行委員劉仲偉愛好跑步，他說除非在跑步機練習，否則失明人要跑步不能夠即興，總需要一名陪跑員一同前進。一般失明跑者和陪跑員會有一條繩索，每人拿着一端，當前方有人、障礙物或需要轉向，陪跑員就拉動繩索提示跑者，如在街上跑步，陪跑員亦需要提醒上落斜或上落級，此時與陪跑員要靠默契，以口述或拉繩動作發出提醒。

他解釋，失明人士在街上跑步，不能像普通人般得知路況，需要陪跑員的提醒，例如前方地面凹凸不平、或是有上落斜，倘跑者腳着地時用錯力，則很容易屈到腳踝受傷。這種情況下陪跑員就要靠經驗，察覺潛在的危險，協助跑手避開。

失明跑者另一個要面對的問題，是不容易找陪跑員。劉仲偉認為如跑手需要訓練跑步，確實需要較專業的陪跑員，比較難找到有經驗、默契的人；至於一般鍛練身體，他認為與朋友一同跑，甚至有人踏單車領跑都可以，但最困難仍是找到人合時間一同跑步。

劉仲偉表示，科技確實幫到失明人跑步，例如智能手錶讓跑者知道跑步時間、速度、心跳，能夠自己按情況調節表現。他相信人工智能或能夠帶領失明人士到街上跑步，但前提是技術要很「醒目」，能夠解決上述的路況問題，但他仍然盼望，有一天類似自動駕駛的人工智能成熟，最起碼都能幫助失明人士自己到運動場跑步，「可以自己到運動場跑已經好好」。

記者：徐紹軒