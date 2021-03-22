小學教師投訴校長被校監當作反映意見　事後疑遭針對感焦慮斥校長如「土皇帝」　教局正跟進

▲ 離職學校文員張小姐（化名）稱，曾向校監投訴被校長不公平及不合理對待，令她精神受壓。（梁偉榮攝）

再有學校疑不當處理涉及校長的投訴，兩名同校教職員去年底分別向校監投訴校長，卻先後被校監定性為「反映」意見，更涉違保密指引，容許被投訴的校長參與討論，令投訴人壓力大增，事後更疑遭校長針對，而感焦慮，其中一人已不勝壓力辭職；涉事現職教師教師更形容校長如「土皇帝」，感到投訴無門。

協助二人的教協事後去信教育局，獲局方回覆稱正跟進。

涉事小學教師斥校方圖淡化 校長如「土皇帝」

於資助小學任教的資深教師陳老師（化名）向本報表示，其任教學校校長管理混亂，已導致不少資深教師離職，遂於去年底向校監提交投訴信，指控校長未能為教師團隊作表率、未能適當處理家長訴求等，3周後獲校監約見，但對方卻稱會將陳老師的投訴，定性為給予學校的「意見」處理；更在未獲陳同意下，將投訴信交給校長。陳其後再獲校方安排與校董、校監會面3次，校長均同場，校董最終只說會與校長跟進「意見」。

陳引述校監稱，據學校訂立指引，校外人士如家長投訴才會被視作投訴處理，且事件不涉校長失德或金錢，不構成投訴，陳批評校方企圖淡化教師投訴。此後，校長曾在眾多同事面前，公開指摘陳老師的錯處，陳質疑對方不公平對待她，為此感到焦慮，先後寫下3封辭職信，她說：

係咪因為我哋無坐喺天台，就引唔到其他人了解一啲『土皇帝』、無理嘅人處理校政？

葉建源：兩個案均無「保密」 投訴人缺保障

另一投訴人、離職學校文員張小姐（化名）稱，本學年新入職時，曾向校監投訴被校長不公平及不合理對待，包括會議前被要求交出電話，會上疑迫她指證上級出錯，令她精神受壓。提出投訴後3個月，她才知悉校監已把其投訴，跟校長及副校開會討論，其後交給副校長跟進，其間她工作量突然增加，感覺事事被校長及同事針對，至今也無收到投訴結果。二人今年初已聯署去信教育局投訴。

教育局表示，學校應按局方指引制定校本機制，公平公正地處理教職員投訴，應委任合適專責人員或成立專責小組處理，任何被投訴的人員均不應參與或監督調查工作。局方在過去兩個學年（即2018/19及2019/20學年），分別收到約70宗及30多宗由教職員提出的投訴，17宗完成調查，其中7宗屬指控部分成立，主要涉及聘任、考績及學校管理等。

教育局過去兩學年收約100宗教職員提出投訴 會研究跟進死因庭建議

就兩年前不當處理投訴校長個案的東華三院李東海小學，導致女教師林麗棠在校內墮斃事件，局方表示會研究死因庭裁決提出的建議及適時跟進。

教協副會長葉建源質疑涉事學校違反教育局指引，跟李東海個案一樣沒有做到「保密」，投訴人私隱得不到保障，反映並非單一事件，教育局責無旁貸，其他學校及辦學團體亦需檢視處理投訴機制。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：馮琪雅