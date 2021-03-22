料理世家出身女甜品師以澳洲山火為創作意念　明年有機會代表香港出戰世界技能大賽

▲ 趙嘉雯去年獲五星級酒店餅房聘用，加入製作酒店招牌西餅的團隊，成為當中唯一女包餅師。（職訓局提供）

出身自「料理世家」的女生趙嘉雯，中學學業成績雖不理想，但靠自小培育對製作甜品的興趣，立志成為甜品師，去年畢業於國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝文憑課程，已獲五星級酒店聘用。她憑着以澳洲山火為創作意念，製作貌似地球儀的夾心朱古力Bonbon（圖），明年將有機會衝出國際舞台，代表香港出戰上海舉辦的世界技能大賽。

趙嘉雯表示，父親為廚師、母親則是烘焙高手，受家人影響培養對製作甜品的興趣；直至高中自修與甜品製作有關的應用學習課程，完成中學文憑試後，修讀ICI西式包餅及糖藝文憑課程，去年畢業便加入五星級酒店，擔任初級包餅師。

嘉雯是該酒店餅房唯一一名女包餅師，有份參與製作該餅店日賣200個的招牌西餅拿破崙餅，坦言餅房工作需要較多體力勞動，形容女仔會比男仔「輸蝕」，因此她放工亦會鍛練身體幫助適應。

國際廚藝學院（ICI）總教導員霍耀文稱，去年相關課程畢業生維持約8、9成就業率，但疫情下加入酒店工作的比例略為下跌，估計因酒店業市場環境受影響，加上近年有更多學生轉為自行開設IG網店或到咖啡店工作等，有更多其他出路。

▲ 趙嘉雯去年參與世界技能大賽香港代表選拔的「西點製作」項目，其參賽作品《大自然之美》在22名選手中脫穎而出。（職訓局提供）

嘉雯在去年世界技能大賽香港代表選拔賽的西點製作項目，創作貌似地球儀的夾心朱古力Bonbon，配以樹熊糖藝裝飾，冀大家珍惜美麗的地球和自然環境，結果在22名選手中穎而出，成為3名優勝選手之一，現正接受相關訓練，備戰明年上海舉辦的世界技能大賽。

她希望繼續在酒店累積經驗，日後到外國進修，並寄語應屆中學文憑試（DSE）考生可發掘興趣才能，嘗試透過應用學習課程為將來鋪路。

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責任編輯：馮琪雅