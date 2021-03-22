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【消委會專訪】訴訟基金年均處理逾10個案　曾助自閉苦主向健身中心討回6.5萬元

社會 08:01 2021/03/22

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消委會主席林定國指，訴訟基金成立至今，共收到1,384宗申請，多涉健身、美容業等。（林宇翔攝）

消委會自1994年起成立獨立的消費者訴訟基金，並擔任信託人，替在消費過程中面對不公的市民循法律途徑追討賠償。主席林定國接受TOPick專訪時透露，訴訟基金每年處理平均約10多宗個案，曾協助自閉症事主向不良營銷的健身中心成功討回6.5萬元，亦替港人推翻9萬元的「時光共享」會籍合約，這些案件均是重大的消費議題，更重要是要警惕商戶，消委會會追究到底。

助自閉苦主　向健身中心討回6.5萬

林定國表示，一名患有自閉症及智障的事主，在街上被健身中心職員威逼利誘下，不足半年內簽下了2份合共6.5萬元的健身會籍及65堂課程合約，事主父親知悉事件後向中心健身教練要求退款解約不果，求助消委會，最終透過訴訟基金入稟法庭追討後勝訴，2份合約獲撤銷，健身中心更須向原告賠償約7萬港元兼付訟費。

消委會主席林定國透露，消委會擬與英國合作建首個歐洲投訴互通機制，中日韓星225轉介個案曾助追討口罩，詳情即看：【下一頁】

他續言，有事主2017年被一間會籍推廣職員施以誤導及高壓威迫手段，簽下一份逾9萬元的韓國度假俱樂部月供會籍合約，他其後發現合約細則不合情理，要求解約，但推廣公司指解約需付合約總額3成的行政費，即大約3萬元。消委會曾介入協助，但推廣公司其後反口，也終透過訴訟基金追討，入稟法庭並獲勝訴，裁定「時光共享」內容違反《不合情理合約條例》，合約作廢，涉案公司須向事主退回款項兼付訟費。

林定國稱，訴訟基金每年處理平均約10多宗個案，截至去年9月，基金仍有約1,500萬元儲備，強調款項涉及公帑，須謹慎使用，消委會亦有機制去決定是否受理申請，當中離不開3大條件，

案件要有理有據；涉及重大的消費議題；在可行的範圍內可替受影響的消費者從法律上取回公道，警惕商戶消委會會追究到底。

消委會訴訟基金成立迄今已27年，至今收到1,384宗申請，多涉健身、美容業等，當中逾半個案獲批有714宗，最大索償金額涉及逾百萬元的雷曼個案。

消委會主席林定國提醒市民置業要慎選律師等專業人士，形容倘損積蓄是「災難性」，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩

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