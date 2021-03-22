【消委會專訪】林定國：置業要慎選律師等專業人士　倘損積蓄「災難性」

▲ 消委會主席林定國提醒市民置業要慎選律師等專業人士。（經濟日報資料圖片）

買樓是不少市民的人生大事，涉款龐大，早前黃馮律師行遭接管一事亦令不少苦主用作買樓的「血汗錢」被凍結。消委會主席林定國接受TOPick專訪時形容，苦主若因此損失畢生積蓄是「災難性」，再次提醒消費者慎選專業人士，在挑選律師準則上，不應局限於收費上，更打聽一下信譽等。

林定國表示，香港土地法律複雜，物業買賣或牽涉業權完整性、地契條款等，買樓過程難免需要透過經紀、發展商或律師樓等協助處理交易，他認為黃馮律師行事件凸顯了律師在處理物業買賣過程中的角色，一旦出現問題或爭議時後果或很嚴重，

事主的畢生積蓄可能會就這樣沒了，感覺其實好災難性，並非買錯一件衫般簡單。

勿只看收費 應打聽信譽

林定國指，消委會早前已就事件向律師會提出4大建議，對方的回應正面；他又提醒市民，律師處理物業買賣亦充滿競爭，部分律師行或以相宜價錢作招徠，故在挑選律師準則上，不應局限於收費上，更打聽一下信譽等。

▲ 消委會主席林定國接受TOPick專訪。（林宇翔攝）

此外，消委會去年接獲3萬多宗消費投訴，創近5年新高，涉及網購的投訴更錄逾1.3萬宗，佔整體約4成。林定國說，對引入網購冷靜期持開放態度，也要平衡商戶與消費者權益、法律框架及操作等問題，現時更重要加強宣傳教育工作。

他解釋：

冷靜期是合約自由的一個例外，網購是一個自由的商業活動，若太嚴苛，對小商戶有一定壓力；另一方面亦要考慮法律執行的可行性，否則只會時紙上談兵，因此要深思熟慮。

消委會主席林定國透露，消委會擬與英國合作建首個歐洲投訴互通機制，中日韓星225轉介個案曾助追討口罩，詳情即看：【下一頁】

林定國指，消委會的消費者訴訟基金年均處理逾10宗個案，曾助自閉苦主向健身中心討回6.5萬元，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩