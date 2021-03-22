【明星扮靚】邀世界小姐示範春日造型　星級髮型師＋星級化妝師分享扮靚之道

▲ 星級髮型師Jim與星級化妝師Carmen聯同造型師Sam、攝影師Gavin及花藝師Sai及合作策劃名為「Spring」的拍攝計劃，並邀來2019年世界小姐香港代表林艷蘭（Lila）擔任模特兒。

星級髮型師Jim與星級化妝師Carmen最近有新搞作，二人聯同造型師Sam、攝影師Gavin及花藝師Sai及合作策劃名為「Spring」的拍攝計劃，並邀來2019年世界小姐香港代表林艷蘭（Lila）擔任模特兒。

Jim、Carmen、Sam、Gavin、Sai首次合作並擦出不少火花，他們接受TOPick訪問分享創作理念及感受。

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三款春日髮型

是次拍攝以Lila的數種髮型作重點，星級髮型師Jim（ig：jimtsehair）表示是次的拍攝以春天作為2021年的序。

他說：「透過鏡頭的前景後深，以花卉的暖色調、春妝的透潤感、微曲髮瓣、tone on tone的女生裙子，逐一描述女性的個性、嫵媚。三個造形的轉變由柔到剛，代表不同時分的形態。」

他分享：「剪裁方面是八字劉海及Faceline Layers Cut，就好像化妝界的『Cat-eyes』及『蘋果肌』，透過劉海拉高臉部長度及弧形層次，修飾顴骨位置，打造出立體的面部輪廓。」

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「裸色將會在2021年大放異彩！」

Jim指由於色素較淡，其光透感不會搶去膚色，「加上米棕色的highlights更顯臉色白潔，温柔透潤。適當的Soft Waves較柔和自若，女性化但年青。而片狀的髮瓣使髮型蓬鬆，顯得小臉。」

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Jim謂：「第一款代表女性的溫柔、Soft、討好。以一層層的Soft Waves拉闊髮型輪廓，營造蓬鬆感，小臉。」

並說：「第二款以束狀的攣髮代表反叛，而劉海帶點可愛，加起來形成調皮感，青春、個性及時尚。」

再指：「第三款以濕潤為題，All Back代表剛烈，偏直的頭髮有點起角，與人之間有距離感。但當加上劉海，增加討好度營造若即若離的感覺！而前蔭亦可以修飾額頭及髮線，突顯面部輪廓分明精細。」

▲ Jim為Lila整理髮型。（梁樂欣 攝）

Jim認為是次合作偏女性、年青，花卉把整個故事性加強，有畫面。

他說：「衣服方面以布為主體感覺好輕，不多不少撮合整個造型。拍攝的手法剛中帶柔、有創意，輕鬆拿捏到model的美及新潮脫俗。化妝方面突顯東方女性美，輕盈不造作。」

他又謂：「各個部門不會搶走各自的focus，非常成功、一拍即合、年輕、不重複技術的一次collaboration。雖然今次重心放在頭髮，但整體相片使行內或行外人都覺得美，這才是著重Result而不是為突出而失衡的創意作品。非常滿意及期待下一次合作！」

▲ （梁樂欣 攝）

三款春日妝容

星級化妝師Carmen表示，妝容是為了配合髮型而設計，「這次的妝容以花卉為靈感，妝感溫柔透潤並帶有細緻的光透感。這次用上春天的色彩、偏暖的色調，如珊瑚暖橘色、蜜桃色、玫瑰棕色。」

▲ （梁樂欣 攝）

Carmen強調這次的重點放於Hair Style上，「整件事都是由Jim做主導，我只是其中一部分，且分成三部分去做。第一部分的照片較為柔和，第二部分曲髮則較為狂野，第三部分Wet Look會較為性感。」

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Carmen認為：「今次的拍攝是相當順利及愉快，雖然大家是第一次見面，但大家都在自己的崗位上做得很好，也發揮得淋漓盡致。不論是少了那一部分也不能的，需要大家的互相配合，自己本身很想做這類型的工作，覺得很有趣，在沒有時間規管下去做一件事，不會有任何要求，做一些自己想做的事，化一些平時不會化的妝，用一些不同的顏色去表達，很新奇！」

她期望：「未來也能試多點，多謝Jim帶領整件事的發生，我也是在機緣巧合下認識了他，再延伸到這次的合作。希望日後有更多這類型的拍攝工作，等大家都對自己有更多的認識。」

▲ Carmen透露這次選用的化妝品牌包括NARS、THREE、ETVOS、MAKE UP FOR EVER及ShuUemura。（梁樂欣 攝）

三款春日造型

Lila身上的服飾出自造型師Sam（ig：bysam.yeung__）的雙手，他指出：「我以大自然的生長作靈感去做是次一系列的Design，本次主題以春天為主，而春天予人一種萬物復甦，生命力展現的感覺。」

▲ Sam忙於縫製服裝。（梁樂欣 攝）

Sam指：「平常人都以色彩斑斕的顏色去貫穿整個造型，但對我來說，大自然的魅力在於它神秘得來卻有一種無形的吸引力，所以我借剛剛蘇醒的大自然與它的神秘去貫穿整個故事。」

其設計的造型包含衣服的Silhouette向外擴展，若隱若現及布料上之間的關係作為今次造型的元素。

▲ （梁樂欣 攝）

最令Sam印象深刻的是帶有大自然問紋理的皺紋布配合白紗布，「兩者配搭起來恍如置身於被霧水覆蓋著樹木間般的景象，令人對春天有著與別不同的感覺。這身造型再配合各方的創意，令角色的形象更加鮮明，藝術感亦更為濃烈。」

他很榮幸能參與是次拍攝，「由於我並非由Jim親自挑選出來當這次的Styling，除了攝影師以外，其他人都不認識，但慶幸大家都對我信任有加，再加上彼此有好好溝通才能完成這次拍攝。」

▲ （梁樂欣 攝）

Sam續指：「透過這次拍攝，我認識到很多專業人士，他們都是把每件小事的細節都做好，才能完成一件大事。最後，希望能再次與這個團隊合作，延續大家對創意的堅持。」

三輯造型照

鏡頭捕捉每個獨一無二的瞬間，攝影師Gavin說：「當第一刻接到命題為「春天」的拍攝時，腦裡面已經有想法。對於我而言，春天就如萬物更新及交替之時， 清晨的霧水散落於每朵花之上，養份源於天然無任何添加之美。」

▲ Gavin用鏡頭捕捉最佳畫面。（梁樂欣 攝）

Gavin考量到以上氛圍，並開始以該季節的形式尋找匹配的服飾和花藝。

她特別鳴謝花藝師朋友建議使用極具香港特式的蘭花襯托是次主題：「選用此花的她很細心，而蘭花除了具代表性之餘也是臨新喜慶日子之花，同時也是春季代表花之一。」

▲ （梁樂欣 攝）

Gavin回想種種點滴：「從提案到實行上，最令我想分享給別人的事是『敢言也敢做』。老實說我從來沒有讀過所有關於攝影，美指，服裝等等的課程。」

但她從小就被畫山水畫的媽媽薰陶，「學會觀嘗美的事物。工餘時會不停看所有關於美的事情，學會欣賞別人的長處從而吸收自學。」

▲ （梁樂欣 攝）

首次拍攝「春天」的髮型主題，最令Gavin覺得困難的是如何令各單位都展示到自己的長處和特式：「互相輝映下，一起配合地完成一件自己也會喜歡的作品。而不是只專注只看一樣，這一點是最讓我困難的一項。最後，作品成功讓大家滿意，也是我最感到開心的事。」

她感謝髮型師Jim邀請她，「感謝他將服裝和花藝的人選也交給我去選角。 一場好的作品要靠團隊合作才能完成，我很感謝各單位的配合，希望之後會再繼續創作。」

三種花藝佈置

拍攝場地內的花藝佈置全由花藝師Sai負責，她指出今次的創作慨念是從春天的氣息出發：「希望以透過花卉，春妝，髮型和造型去程現初春感。會看到顏色由暖色系至冷色，造型由柔至剛。」

▲ Sai精心挑選各種鮮花佈置場景。（梁樂欣 攝）

Sai以春天的蘭花去貫穿整個拍攝主題，「其中一個花藝設計場景用了鉛垂概念，以虛幻不實，鉛垂下的枯木春蘭去表現萬物美。其中跳舞蘭像美麗的女孩，裙擺飄飄，翩翩起舞，跳出獨有框框，其花語寓意忘卻煩憂。」

她遇上很快樂的團隊，「這次企劃由開始的時候，大家很快找到大家的節奏，最後亦在初森（Gavin）的鏡頭下看到一個我們都非常滿意的作品。」

▲ （梁樂欣 攝）

記者：梁樂欣

同場加映：林二汶專訪