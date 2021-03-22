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【家有囍事】陳凱琳龍鳳胎胞弟Derek結婚　Grace與鄭嘉穎到場打點

娛樂 10:41 2021/03/22

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龍鳳胎胞弟Derek低調註冊，陳凱琳孖老公鄭嘉穎到場打點。

陳凱琳（Grace）的龍鳳胎弟弟Derek於昨日（3月21日）與拍拖數年的女友Wing於紅棉道婚姻登記處註冊結婚，Grace與丈夫鄭嘉穎到場打點。榮升為「大姑奶」的陳凱琳雖然已三年抱兩，但表示不會催婚弟弟生B。

現年29歲的陳凱琳於2018年與鄭嘉穎結婚，更已成為兩孩之母。而她的龍鳳胎弟弟Derek，亦於昨日與女友Wing拉埋天窗，註冊當日連計陳凱琳與Derek的胞姊，陳家三姊弟先後已成家立室。

星級兄弟姊妹︱藝人家族擁優良靚基因　陳凱琳+湯洛雯弟妹顏值高入行無難度

Wing（左一）與Grace關係良好。（instagram圖片）

陳凱琳升呢

Derek於昨日與女友Wing於紅棉道的婚姻註冊處正式結成夫妻，榮升「大姑奶」的陳凱琳與老公以黑色情侶裝到場。

至於成為陳家女婿3年的鄭嘉穎，與Grace的家人一向關係甚好，亦有在現場幫忙打點一切，又與Grace的親友不停聊天，十分溫馨。

【姊弟上陣】陳凱琳與龍鳳胎細佬齊拍片教烹飪　Grace對弟弟廚藝讚不絕口

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【幸福一家】陳凱琳鄭嘉穎聖誕晒一家四口溫馨照　人妻Grace感恩：能與最愛一起成長

送紅包賀弟弟結婚

可是未知是否因疫情關係，現場又有不少註冊的新人，Grace未有帶同一對兒子現身。

Grace向媒體透露，她會送上紅包作弟弟的結婚禮物，笑言是最實際。

問到會否催Derek盡快生B，Grace表示讓二人先過二人世界，待他們覺得時機合適再考慮生育問題。

同場加映：鄭子誠劉倩怡訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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