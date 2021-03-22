【疫苗接種】市民期望接種後能免隔離往返內地　聶德權：通關條件須更多市民接種建立群體保護網

▲ 聶德權昨日到兩間疫苗接間中心視察。（聶德權社交網站提供）

疫苗接種計劃開始逾一個月，公務員事務局局長聶德權今（22日）表示，受到早前有市民接種後發生的嚴重異常事件影響，佐敦官涌體育館的接種率確曾一度大跌至每日只有幾百人，但透過各方多解說和澄清，接種人數回升，昨日到中心接種的人數過千，接種率超過8成。他亦提到，有市民期望接種後能免隔離往返內地，指當局期望社區再沒有源頭不明確診個案，更多市民接種疫苗後建立群體保護網，為放寬隔離、通關創造條件。

聶德權昨日（21日）到兩間疫苗接間中心視察，並於社交網站專頁上撰文指，立法會前主席曾鈺成昨天傍晚特意來到佐敦官涌體育館，接種「科興」疫苗，並遇上支持者要求合照。

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他特別提到，有在同一中心接種、從事會計行業的市民張先生指，最希望接種第二劑疫苗後，加上檢測結果，能免隔離往返內地。聶德權續指，這也是當局努力的方向，期望社區再沒有源頭不明確診個案，在更多市民接種疫苗下建立群體保護網，能夠為放寬隔離、通關創造條件。

聶德權表示，雖然專家審視後表明早前有市民接種後發生的嚴重異常事件，與疫苗接種沒有直接關係，但受到事件影響，官涌的接種率確曾一度大跌至每日只有幾百人。場館的醫護人員及由屋宇署同事負責行政支援的團隊並沒有氣餒，繼續緊守崗位，做好本份。他指出，經各方多解說、多澄清誤解、謠言，市民對疫苗的認識也逐漸增多，信心便回來了，接種人數慢慢回升，昨日到中心接種的人數過千，接種率超過8成。

除了官涌體育館外，昨日傍晚聶德權還到了接種「復必泰」疫苗的界限街體育館。他與其中一名接種疫苗的市民梁先生交談後得悉，其在內地惠州有生意，但疫症爆發後，只能靠網上通訊軟件遙距運作，業務大受影響，去年11月，本以為香港疫情控制得宜，可以通關了，怎料來了第四波，疫情大反彈。聶德權指梁先生今次來接種，滿懷期望，護己護人，為出行做好準備。

聶德權表示，位於旺角的界限街接種中心的地理位置相當方便，有來自四方八面、不同族群、不同年齡的市民，平均接種率超過9成。

他稱，相信來接種的市民都有一個心願，願家人、朋友、同事都能遠離病毒，能到院舍探望親友，生活盡快回復正常，並指疫苗已經在全球接種超過一億劑，接種疫苗的效用肯定大過感染病毒後帶來的危險。

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責任編輯：陳麗娜