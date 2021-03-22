【疫苗接種】特首率司局長接種第二劑科興疫苗　林鄭月娥譴責少數醫護意圖污衊國產疫苗

▲ 行政長官林鄭月娥今日聯同多名司局長在接種第二劑新冠疫苗。（陳國峰攝）

特首林鄭月娥連同一眾官員於今日（22日）早上於政府總部接種第二劑科興疫苗，行政會議非官守成員、立法會議員則緊隨其後，於中午接種第二劑科興疫苗；林鄭月娥接種後見記者，呼籲全港35萬已接種第一劑疫苗的市民按預約時間接種第二劑，並引述專家指，若只打第一針而不打第二針，將前功盡廢。

林鄭月娥及多名司局長於上月22日率先接種第一劑科興疫苗，至今日在政府總部接種第二劑。林鄭月娥率先接種，並向在場傳媒舉「V」手勢，及展示「針咭」。其後政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊分別上前接種。張建宗接種疫苗後，向記者展示針卡並豎起拇指。

林鄭月娥休息30分鐘後會見傳媒表示，早上接受左科興疫苗第2針，沒感到任何不適，「無咩感覺，針口又唔痛」，惟留意到有專家指接種第二針後的反應會較大，她透露今日下午沒有安排活動或會議，會留在辦工室工作。她指，稍後時間其他議員都會接種，呼籲市民踴躍接種，目有35萬接種首劑疫苗，早前準時接種第一劑的市民要按時接種第二劑，引述專家指完成第二劑先會可以有保護作用，否則會前功盡廢。

她又提到，本港的近日的新冠肺炎個案雖回落至單位數，但仍不能掉以輕心，疫情超過一年多，各行各業都希望早完，但抗疫需要靠疫苗，目前為止，兩隻疫苗都係安全有效，效益比風險高，「打一定好過唔打」。對於有市民在死亡前曾接種疫苗，或接種後出現不良反應，林鄭月娥促請市民不要因個別案例而擔心，不去接種疫苗，接種疫苗是預防疫情的最有效措施。

林鄭月娥又稱，留意到有少數人在社交媒體傳播失實消息，作出危言聳聽的行動，甚至有意圖污衊國產疫苗，予以譴責，當中包括少數醫護人員，更令人心痛，勸喻他們收手，打擊市民接種疫苗的信心，最終受害人都是部份醫護人員。

她續指，截至昨晚，過去一個月共有35萬人接種第一劑疫苗，佔5.3%人口，認為可以做得更加好。林鄭形容，香港較其他地方更幸運、幸福，疫苗供應相對充足，更有中央作為最堅強的後盾，加上接種疫苗網絡完備。她又強調，安排了很多專家觀察市民對於疫苗接種後的不良反應，未有發現有任何事故與疫苗有直接關係。

特首與各司局長接種疫苗情況：

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記者：陳子謙、洪芷晴