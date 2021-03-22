【吸引力法則】阿Bob感激父母供讀大學　林盛斌人工升至8萬元即贈父母名錶

▲ Bob充滿正能量。

圈中「隱形富豪」林盛斌（Bob）早前在直播節目分享青少年倫理觀，而一向大方樂於分享處世之道的阿Bob，亦大談自己的成功之道。原來當年林盛斌由電台營業部銷售員到DJ，之後更被高層看中力邀成為台長。

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▲ Bob在直播節目分享青少年倫理觀。（影片截圖）

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自願減薪入行

Bob當年大學畢業後，加入新城電台營業部任銷售員，憑著其出色的口才，Bob的月薪很快已高達5萬元，可是他卻棄高薪轉做月薪只有8千元的DJ。

任DJ期間，Bob更發展司儀、婚禮主持和幕前的工作，令今日的Bob成為炙手可熱的金牌司儀。

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相信吸引力法則的Bob表示，自己做銷售工作時，將上司卡片的名字欄貼上自己的名字，並把卡片放在顯眼處。任DJ時，也把Director卡片貼上自己名字，連當時的台長朱明銳也笑言：「咁快想坐我個位？」

後來，Bob真的被獲邀擔任台長：「如果我沒離開電台的話，當時有個offer做台長，但我出面有其他生意，所以婉拒了。」

不忘父母恩

身為四孩之父的Bob，與父母關係亦同樣親密，從不吝惜表達對父母的感恩之心。

▲ Bob父母。（IG圖片）

在直播節目當中，Bob回顅自己自願減薪轉成DJ，收入大減，但他承諾父母自己很快由月薪8千變8萬，當他成功兌現承諾，並送父母一對名錶，他回憶：「記得我讀大學時，家裏的環境最差，知道父母將手錶典當供我讀書。所以一有錢便買了一對錶給他們，他們非常開心。」

同場加映：林盛斌訪問

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