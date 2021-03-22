【BNO移民英國】為兩女教育移居英國「矽谷」雷丁　港爸走出舒適圈做YouTuber講移民經

▲ 港爸「學爸」一家四口移居英國，他開設YouTube頻道分享移民經驗。

英國1月底開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人申請居留英國簽證，已有約2.7萬名香港人申請。港爸「學爸」亦在2月初與太太及兩個女兒移居英國，他開設YouTube頻道分享移民經驗，坦言以女兒的教育及將來為大前題，一家人決心走出舒適圈，在英國再建安樂窩。

受女兒影響拍片 分享移民升學經驗

雖然英國政府於1月31日起接受BNO簽證申請，但審批需時12至24個星期，因此學爸一家四口於2月7日先透過酌情入境（Leave Outside the Rules，簡稱LOTR）方式，成功入境英國。

學爸開設YouTube頻道「學雞闖英倫」，分享英國移民升學資訊和生活經歷，至今已上載逾40條影片。「學爸」之名也因YouTube頻道而起，兩個女兒則以「鍾學雞」和「蕭學雞」的身份在影片出現。爸爸笑說拍攝影片的想法來自女兒，她們喜歡拍片上載至社交媒體與朋友分享，於是他也想試試看。

▲ 學爸走出舒適圈，與妻女在英國再建安樂窩。（相片由受訪者提供）

籌備移民的3個階段 放棄事業離開親友

40多歲的學爸早於幾年前萌生移民的念頭，曾考慮英國、加拿大、澳洲、新西蘭、葡萄牙及台灣，最終被英國教育加上BNO簽證吸引。他多年前曾去過英國，只是太太及兩個分別12歲和10歲的女兒未曾踏足當地，由於時間趕急，他們來不及到英國實地了解，一家可算靠龐大的資料搜集去認識這個移民國。

由去年5月開始籌備移民，至今年2月初移居英國，他將這個經歷劃分為3個階段，包括考慮期、決定期及執行期。他坦言在決定期最忐忑不安，因為要放棄建立多年的事業，走出舒適圈並不容易，還要離開熟悉的家人和朋友，女兒也捨不得與同住10年的婆婆分開。他提醒有意移民人士︰

最緊要聆聽自己內心想法，明白自己的人生到底想要甚麼？想做甚麼？

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

走出公式化及操練 異國開展第二人生

學爸回想早年為兩女升學選校絞盡腦汁，安排她們入讀一所私立一條龍學校，可是結果不似預期，女兒的學習動機弱，只是本著應付心態。他深知如果女兒在小學已感到壓迫，上中學是無法持續下去。

在香港面對生活及工作壓力，學爸有感不少人走著公式化的人生︰畢業後工作捱幾十年、儲錢買樓供樓、超時工作成為常態等。學爸原本從事醫療管理，太太則在中學任教數學，夫妻倆收入不俗，在香港打工至退休絕對不成問題，可是想到下一代的教育及將來便有點卻步。

▲ 兩姊妹在雷丁有更多機會走近大自然。（相片由受訪者提供）

學爸感覺英國教育較重視全人發展，有較多空間讓學生發展潛能，他希望女兒學習到更多課本以外的東西。他提及大女學習了數年花式跳繩，看能否在英國繼續下去，自己玩的同時也能教導別人。他認為教育應多元化，而不是公式化︰

小朋友應多磨練，而不是操練，操到呈分試100分、計數快、答題叻……並非價值所在。

定居英國「矽谷」雷丁 多優質學校選擇

一家人現時在雷丁（Reading）租屋，雷丁位於倫敦和牛津之間，是伯克郡（Berkshire）的首府 ，由雷丁乘火車到倫敦只需35分鐘左右，距離倫敦不遠比較容易適應。學爸不急於買樓︰

英國房屋供應充足，移民過程有很多變數，太早買樓或會令自己綁手綁腳。

雷丁被譽為英國「矽谷」，科技發展蓬勃，而且具備教育優勢，區內有很多公立文法學校（Grammar School），當中有不少被評級為「Outstanding」（優秀）和「Good」（良好），等於香港Band 1和Band 1-2水平，出產不少高材生。學爸選址雷丁也看中該區的教育質素，兩個女兒將入讀Year 7（中一）和Year 5（小五），他表示︰

雷丁的學校平均水準不錯，選擇又多，有信心為女兒找到心儀學校。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

主意較多的學爸除了創立YouTube頻道外，有意在英國創業或繼續打工，也想嘗試更多不一樣的東西，但暫時先適應新生活，不急於決定。他說太太教授數學多年，在英國仍會以網上形式私人教授，希望繼續投身教育工作。

盼一家生活充實 女兒過快樂童年

來英一個多月，學爸指到埗首星期難免忐忑，不過大部分事情都能按計劃進行。一家四口不時傾偈，學爸讓女兒多分享想法及感受，她們也有記掛香港的時候，但總算適應得不錯。看到兩個女兒的轉變，更加懂得關心父母的感受，又會主動幫手做家務，一家人的關係比以往更密切，學爸感到很欣慰。

期待一家人生活得自在又充實，特別是女兒的童年回憶能夠充滿開心畫面。

近月不少人都在討論移民，學爸認為移民沒有對與錯，亦非鼓勵別人移民。他強調移民是一個重大的選擇，只要清楚自己的想法，不必介意別人的說話。不過，學爸建議即使決定移民，最好給自己一個「反悔期」，在期間反覆考慮再作最終決定。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

記者：駱秀玲