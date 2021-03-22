【癌症年輕化】12歲男童連續肚痛3個月　求醫揭患末期胰腺癌失做手術時機

▲ 12歲男童連續肚痛3個月，求醫驚揭患上末期胰腺癌。

胰臟癌因早期發病徵兆並不明顯，確診往往已是晚期，因此又有「癌中之王」的稱號。日前內地一名12歲男童連續3個月出現腹痛症狀，但家人一直以為是飲食失調，直到劇痛不止送院證實患上末期胰腺癌，因發現太遲，喪失做手術機會，存活率渺茫。

綜合內地媒體報道，浙江12歲男童小希一直與家人定居國外，因疫情關係去年11月隨家人回國生活，但不久卻出現了腹痛症狀。起初家人以為小希腹痛是剛回國，飲食失調所致，未有太重視問題。

直到3月初一個晚上，小希出現劇烈腹痛，被送到當地醫院，經檢查發現他的胰腺有腫瘤，病情已屬末期，並已轉移至肝臟。

主診醫生、醫院小兒外科副主任醫生林曉坤指出，小希肝臟上都是密密麻麻的轉移灶，有將近20個，腹腔淋巴結多處腫大，而胰腺上的腫瘤約3厘米左右。由於病情已屬末期，小希已失去手術機會，只能進行化療，但生存機率很小。

林曉坤又指出，上月又接診另一名罹癌兒童小婷，和小希一樣腹痛達數月，一直到劇烈腹痛才求診，檢查時肚內已有15、16cm的腫瘤。

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林曉坤表示，癌症發病趨向年輕化及低齡化。以往中老年人士才患的癌症如結腸癌、胰腺癌等，都有患者年輕化的趨勢。發病原因除了遺傳因素外，亦可能跟環境污染、不良生活飲食習慣及基因等有關。

他進一步指出，如果是剛出現腹痛症狀時就入院檢查，治癒機會仍然很大。

胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

據醫管局資料，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏於腹腔深處，在胃部與大小腸等器官後面，而胰臟癌是入侵性強的癌症。由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。

因此，不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。即使可進行手術切除，病人存活時間也其他癌病患者短。

以下是6個胰臟癌常見徵狀：

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責任編輯：羅嘉欣