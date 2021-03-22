【狠心親母】24歲女喜愛夜蒲懷孕不知經手人　酒店廁所誕女一個原因狠心殺女棄屍

▲ 24歲女喜愛夜蒲懷孕不知經手人，酒店廁所誕女一個原因狠心殺女棄屍。

酒後容易亂性！內地一名女子喜愛夜蒲，每天花天酒地，與多名男子發生性關係，惟早前發現自己懷孕，不知經手人、又無錢墮胎便不理現實，身懷六甲仍流連夜店狂歡，直到一天她與新結交的男子一同到酒店過夜時，突穿羊水便到廁所誕下女嬰，為免影響自己的人生，她狠心將女兒掐死並棄屍於垃圾站。最後被清潔工人發現報警，揭發事件。

綜合內地媒體報道，住在上海市的24歲女子李家芹（化名），年少不愛讀書，中一輟學，多年來一直做散工過活。在20歲那年，經過相親結識前夫，婚後不久便誕下兒子。不過，誕下兒子後，丈夫的態度180度轉變，老爺奶奶對她常有指責，她一怒之下便走回娘家與家人同住，沒有再理會丈夫和兒子，並向丈夫提出離婚。沒有家人的約束，她終日到酒吧流連，喝得昏醉，更與不同男子發生性關係。

放縱後發現懷孕

而在2019年的11月，李家芹發現自己懷孕，不知經手人的她決定不讓家人知道，又沒錢墮胎，便見步行步。身材微胖的她肚子慢慢隆起，雖有人懷疑她懷孕，但她以各種藉口帶過。沒有做過產前檢查，也不知自己的預產期。等疫情好轉後，她終於與丈夫辦理離婚手續，她便繼續花天酒地的生活。

廁所誕下女兒

在去年6月25日凌晨，李家芹獨自住入酒店，沒想到早前新認識的男子致電可否借宿一宵，她默許後二人便同床睡。但到凌晨5時，她感覺陣痛穿羊水，看著旁邊醉醺醺的男子，她為免驚醒對方，便決定到廁所咬著牙關忍痛，約10分鐘後便誕下女兒。

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殺害女兒膠袋裝屍棄屍

全身是血的女兒突然「哇哇」大哭，嚇得她馬上回過神來，她心想，

絕對不能讓人知道這個孩子，她會毀掉我的生活。

她便扯斷臍帶，一手掐死自己的女兒。她確認女兒死亡後，她以膠袋裝屍，偷偷地將屍體丟到樓下的垃圾站，及後便回家。及後，清潔工人當日發現屍體報案，警方調查後上門拘捕李家芹。

相關檢查部門認為，李家芹故意非法剝奪他人生命，涉嫌故意殺人罪，且被害人是其親生女兒，應判處重罰。目前，李家芹或面臨14年以上、15年以下的有期徒刑。

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責任編輯︰王明芳