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【新冠肺炎】消息：今日新增逾10宗確診個案　衞生防護中心下午交代疫情

社會 12:31 2021/03/22

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消息指，今日（22日）新增逾10宗確診個案。

本港新冠肺炎疫情未止，消息指，今日（22日）新增逾10宗確診個案，確診宗數重回雙位數。由於涉源頭不明個案，衞生署和醫管局將設疫情記者會交代。

衞生防護中心昨日（21日）公布，新增8宗確診個案，其中4宗本地個案，包括1宗源頭不明：另外3宗輸入個案及1宗與輸入個案有流行病學關連，累計確診個案11,380宗。

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張竹君提到，本地個案中有1宗與Ursus Fitness群組相關，為在檢疫中心找到的個案，該群組累計142人染疫，包括7位工作人員、91位顧客及44位緊密接觸者；另外群組亦有約5宗初步確診。詳情即看：【下一頁】

今日唯一1宗源頭不明個案，包括一名26歲巴基斯坦籍男子，報稱無業，他曾在3月19日被捕，在觀塘與10多人涉非法集結被捕，而所接觸的警察、消防員等人士亦在調查中。詳情即看：【下一頁】

今日亦有逾10宗初步確診個案，大部分屬輸入個案，另有5宗屬URSUS Fitness群組，另有1宗未找到感染源頭，涉及一名的士司機。詳情即看：【下一頁】

新冠疫苗接種計劃本周開始為市民接種第二劑科興疫苗，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指，第二劑疫苗副作用較第一劑多　籲接種者取假一天休息較理想，詳情即看：【下一頁】

港大將最快會在下周開始研究混合接種新冠疫苗，目標招募100名18至60歲健康人士，先為他們接種復必泰疫苗，28日後接種科興疫苗。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜

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