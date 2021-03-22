【天天開運王】關之琳3千呎豪宅如名牌博物館　大美人收藏手袋至少值百萬元【有片】

▲ TVB節目《天天開運王》邀得堪輿學家李居明到「大美人」關之琳的半山區超級豪宅看風水，關之琳家中的名牌高跟鞋櫃及名牌手袋櫃大公開成焦點。

TVB節目《天天開運王》上周最後一集，堪輿學家李居明親訪「大美人」關之琳的半山區超級豪宅看風水，關之琳的3千呎豪宅內部罕有地曝光，名牌高跟鞋櫃及名牌手袋櫃大公開，成為觀眾的焦點。

關之琳的手袋房有如名牌博物館，櫃內展示出過百款名牌手袋，引起網民討論。

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節目中，關之琳難得公開大宅，邀李居明上門指點迷津。

李居明教手袋如何贈財運

除了豪宅的開揚景觀及名貴傢俱外，最吸引觀眾眼球的就是其高跟鞋櫃及手袋房，林林立立的名牌手袋通通都價值不菲。

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關之琳首度在電視公開豪宅，其中展示手袋房就大開眼界，有網民形容單鏡頭拍攝的幾個名牌手袋，相信估計已經超過一百萬港元！

而李居明亦分享手袋吸金方法，他指如果在每個手袋內都放一些鈔票，就有增加財富的機會。

家中可盡覽香港龍脈

關之琳去年曾在社交平台發布在家中豪華大廳欣賞雙彩虹的照片，客廳大窗可望俯瞰半山的美景，網民相信應屬位處半山的地利根德閣。

▲ 關之琳家中弧形落地大窗氣派非凡，（取自微博）

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有指關之琳自購入物業後，花了一年時間裝修，該物業佔地3,000呎，可擁180度無敵景觀飽覽維港靚景，她也有份並參與室內設計。

關之琳曾讓傳媒拍攝豪宅，家中落地大玻璃飽覽海景，節目中李居明也指出，關之琳豪宅就如一間風水教室，透過大窗可以俯視香港龍脈，又指因中半山多是成功名人聚居地，就算不是住在此區，一般人多上山頂觀看景色，也有機會增加事業運。

另外又把三間房打通成開闊的化妝間和衣帽間，她更指每處的燈光色調都是請風水大師設計，極盡奢華。

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