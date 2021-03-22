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【減肥陷阱】戒吃飯短期會瘦但長期損健康　黃凱詩：缺碳水化合物或影響情緒

保健美顏 12:14 2021/03/22

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減肥也要吃飯，營養師提醒大家，人人也想減肥減得快，為達到瘦的目的，或會變得盲目，往往忘記營養的需要，以及飲食均衡的初衷。

每次，大夥兒聚會時，當我拿起碗米飯，我都會被訪問一番。

多年前的戒澱粉減肥，曾引起熱烈討論。十多年後，演變出來的生酮飲食，概念也有點類同，都是戒掉或者少吃澱粉，還配合了一些優質的好脂肪。

家琪問我︰「你平日也會吃那麼多飯？」

我說︰「並非多飯，只是一餐一碗，畢竟，人體每天需要約55%的能量來自碳水化合物，即是大家所指的澱粉。」

她微笑說道︰「我好一陣子沒吃飯了，感覺好像瘦了一點。」

「當然，澱粉少了，攝取的能量也會降低；而且，當體內肝醣慢慢用完，身體會排走水份；再加上，因為身體糖份不足，便會轉由體內脂肪和肌肉提供能量，體重自然下降，達至瘦身效果。無可厚非，這個方法的確快速瘦身，可是，長期這樣吃，或會出現健康問題；而且，減完再回復正常飲食後，體重又會很快反彈。」我解釋。

家琪丈夫說︰「我老婆晚餐的確沒有吃米飯，但宵夜會吃薯片和餅乾的。」說罷，家琪盯着他。

營養師黃凱詩指出，長期戒吃澱粉，卻會令你特別想吃。（iStock圖片）

「其實，除了米飯外，薯仔、麵包、餅乾、麥皮，甚或意大利粉，都屬於澱粉質。長期戒吃澱粉，卻會令你特別想吃。」我再叮囑她︰「碳水化合物能幫助腦部提供能量，對於製造情緒穩定的血清素，也舉足輕重。」

「怪不得了，我發覺太太近來經常無故大發雷霆。」家琪的丈夫若有所悟地說道︰「不僅我太太，公司的女同事也一鍋蜂戒澱粉，真受不了。」

我無奈地說︰「沒辦法，人人也想減得快，為達到瘦的目的，或會變得盲目，往往忘記營養的需要，以及飲食均衡的初衷。有時候，新戰友前來面談，她們也會放不下自己根深柢固的戒澱粉瘦身理論，所以，要戰友們少吃容易，著他們多吃點卻反而困難。」

撰文：黃凱詩（尚營坊健康顧問營養師）

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