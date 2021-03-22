【新冠疫苗】許樹昌：個別人士接種第二劑反應較大惟僅屬短暫　曾現嚴重反應者不宜再接種

▲ 許樹昌指，個別人士接種第二劑反應較大惟僅屬短暫，建議可因應個人需要決定需否請半天假期休息。（經濟日報資料圖片）

新冠疫苗計劃展開至今已近一個月，並陸續展開第二劑科興疫苗接種，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，個別人士接種第二針疫苗會有較大反應，建議可因應個人需要決定需否請半天假期休息；惟如接種首劑後曾有嘴唇腫、呼吸困難及出風癩等較嚴重的反應，則不宜接種第二劑疫苗。

醫院藥劑師學會會長崔俊明今早接受電台節目訪問時提到，接種第二劑新冠疫苗引起的反應會較強，其中德國BioNTech「復必泰」疫苗採用的技術，較科興引起的反應更強。他又以56歲以上人士為例，接種復必泰第二劑後出現發燒比例，由第一劑1.4%升至逾1成、頭痛由2成增至4成等。

他建議，接種者可因應自身情況，決定是否需要請假休息，強調疫苗在不同人身上，反應都不一樣；惟若果接種第一劑後出現嚴重過敏，不應接種第二劑，而接種疫苗前發燒亦暫時不應接種，若慢性病的病情有轉變，應先控制好病情才接種。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受商台訪問時亦指，如果接種第一針疫苗後，出現嘴唇腫、呼吸困難及出風癩等較嚴重反應，不適合接種第二針，建議接種者可諮詢過敏科醫生，查清楚致敏的原因以及是否可以轉接種其他疫苗。

他續指，接種第二針疫苗因刺激免疫系統，個別人士的身體會出現較大反應，強調整體反應屬輕微，反應只是短暫不會持續，接種者可因應個人需要，決定打第二針時是否需要請半天假期休息。就日前有市民接種復必泰疫苗後出現抽搐暈倒情況，許樹昌估計或與太緊張致迷走神經反應，與疫苗本身無關。

對於港大計劃招募市民參與混合接種新冠疫苗計劃，即混合接種復必泰及科興疫苗，許樹昌指現時未有相關大型研究，最重要是市民過往無對疫苗過敏，假如有市民感到好奇，都可以嘗試參與計劃。

至於本港疫情，許樹昌認為健身群組很幸運無導致社區廣泛爆發，與當局加強個案追蹤有關，惟近日本港確診數字下降，仍擔心源頭不明未清零的情況。

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責任編輯：陳正怡