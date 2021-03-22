【新冠肺炎】西安檢驗師接種國產疫苗仍確診　專家分析3個可能：或需補第3針

▲ 西安檢驗師接種國產疫苗仍確診，專家分析3個可能。

內地出現接種新冠疫苗後確診個案。一名於西安封閉隔離病區工作的檢驗師於3月18日確診，而在1個多月前已完成接種2針新冠疫苗。對此，中國疾控中心前流行病學首席科學家曾光表示是次為個別事件，大眾不必因這一例而對國產疫苗產生懷疑。另外，中國疾病預防控制中心主任高福亦提出，接種疫苗後確診或有3種可能，需繼續分析研究。

綜合內媒報道，一名西安市第八醫院封閉隔離病區檢驗師於3月18日確診。其主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作。3月4日進入封閉隔離病區，一直在封閉隔離狀態下工作和生活，與外界沒有接觸。但3月17日出現頭痛，體溫37.9℃，胸部CT雙肺可見雲絮影，最後於18日確診。

經專家初步研究，病例是在封閉隔離病區內意外暴露造成偶發感染。據悉，患者於1月底2月初時已接種2針新冠疫苗。

針對醫護人員接種疫苗後仍受感染，中國疾控中心前流行病學首席科學家曾光表示此為個別事件，大眾不必因這一例而對國產疫苗產生懷疑：

新冠疫苗保護率並非100%，接種後是比較安全而非絕對安全。

他指，檢驗師所在的醫院屬收治新冠肺炎的定點醫院，是高風險區域。國產新冠疫苗在國內外已接種了數千萬人次，安全性和有效性都得到充分證實，不必因這一個例而對國產疫苗產生懷疑。

另外，中國疾病預防控制中心主任高福接受央視新聞採訪時，亦提出接種疫苗後仍確診的3種可能：

1. 抗體或對防止呼吸道感染不太有效

一項動物研究顯示，即使打了疫苗後體內有抗體，但如病毒感染是在呼吸道，體內抗體對防止呼吸道感染「還不是那麼好」。所以，即使這名醫護打疫苗後有抗體，但仍可能有上呼吸道感染。

2. 或是疫苗「不反應」者

該名醫護或是疫苗「不反應」者。他表示，有些人會對疫苗沒有反應，現在因為剛剛開始打疫苗，所以對於到底有多少人屬於「不反應」是沒有數據，還未到能統計出一個百分比的時候。

像乙型肝炎，乙肝疫苗約有10%的人是打了疫苗不反應，這也是一種可能性。

3. 抗體滴度比較低或需補第3針

雖然打了2針滅活疫苗有抗體，但可能抗體滴度比較低，或需要補第3針。

他表示大眾不能因為一個個案去否定一切。他強調，疫苗保護的是群體，希望從群體角度去看，不能從個別個案去看。

確實留出了一些科學問題，我們用科學的態度回答問題，進要進一步分析。

同場加映：接種疫苗中心地址

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責任編輯：羅嘉欣