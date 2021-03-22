【母愛偉大】王棠云首度曝光子女溫馨合照　余文樂女兒曾早產今肥肥白白

▲ 余文樂女兒初心肥肥白白。

余文樂跟太太王棠云（Sarah）先後育有一子（初見）一女（初心），囡囡余初心去年底出生時，因早產28周，一度陷危險期，更僅得1kg體重。幸而得余文樂夫婦悉心照料，現已4個多月大的囡囡健健康康，日前太太王棠云首度曝光一對子女合照，獲不少網民留言鼓勵。

余文樂和太太王棠云常在IG分享一家四口生活日常，兒子余初見亦經常出現，不過囡囡初心的樣子就較為保護，日前Sarah在IG分享她和一對子女的溫馨合照，也是兄妹首度合照曝光，女兒初心雖不算完全正面，也可看到是個五官標緻的女嬰。

▲ 王棠云曝光一對子女合照。（取自IG）

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王棠云母愛滿瀉

王棠云留言：「最幸福的時刻就是兒子乖乖的，睡在旁邊不搗蛋，讓我可以好好的抱妹妹，享受這個2寶世界，通常哥哥起來的狀態就不是這樣了，他很愛妹妹，太愛了，一直想戳她的臉，不然就是鬧情緒吃醋，但是不管怎樣，2個都是我的寶貝啦！」

女兒出生後，王棠云亦常分享愛女生活照，但多算只見部分側面，她曾在和暖陽光下親吻女兒，並稱：「這光使得我的眉毛好短🤭被我帶出房間曬太陽的嬰兒，怎麼看都很療癒的女兒🌱」，母愛滿瀉。

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不過，去年底早產出世的初心當時只得1kg重，要睡在氧氣箱內，當時余文樂在社交平台曾透露女兒曾一度陷危險期，太太王棠云亦曾發表長文，透露女兒早產時的痛苦心情。

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女兒早產28周

她指原來女兒預產期本在11月，但只有28周卻提早出生，更指女兒最初只有1kg重。

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王棠云寫道：「手術過程中因為太擔心女兒，眼淚一直掉，被麻醉睡着了兩次，起來還是控制不了情緒，後來在恢復室也是一直哭，因為整個手術的過程和在恢復室起來我都不知道我的女兒情況到底如何，是否平安健康。」

王棠云指女兒狀況令二人極為心痛，又透露一直好堅強的余文樂亦不禁痛哭，她亦多謝家人、朋友關心及照顧，特別感激丈夫扶持。

同場加映：湯怡訪問