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【再度有喜？】張栢芝肚凸凸疑再做媽媽　曾揚言封肚卻傳懷第4胎

娛樂 12:31 2021/03/22

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凸肚開工再傳懷上第四胎，張柏芝厚衫雙手遮肚行騷。

現年40歲、育有三子的張栢芝出名喜歡小朋友，母愛超級爆棚，去年曾揚言「真係夠喇」表示「封肚」停生。不過近日栢芝卻被影到在內地工作時，肚凸凸孕味濃的照片，目測似懷孕5個月。

在日前，張栢芝為時裝品牌行騷時，身穿厚重服裝時，更自然地雙手擺前疑似遮肚，令懷孕的傳聞更加似是真事。

張栢芝日前為品牌行騷。（微博圖片）

栢芝肚凸凸

張栢芝日前於上海與舒淇、趙薇等出席品牌時裝騷，栢芝更以客席模特兒身份上台行騷。她的造型相當典雅，品牌為其安排了一件以玫瑰花編織而成的厚重大褸，在台上表現非常淡定的她雙手放在腹部前方，由此再次傳出栢芝懷孕的傳聞。

雖然是次時裝騷栢芝包得非常密實，就此傳懷孕之說像有點不合理，不過較早前柏芝現身上海的街市，與攝製隊錄製綜藝節目，當時身穿粉絲色上衣的栢芝，腹部明顯凸起。

另有網民拍下當時影片，見栢芝與菜檔檔主講價時，手中的錢掉到地上，要旁邊的街坊提醒，但栢芝顯得非常失魂，完全不知發生何事，要稍作思考才彎下身撿起掉落的錢。

【開腔回應】張栢芝腹部隆起盛傳懷第4胎　首開腔回應傳聞談未來會否生育

栢芝到街市拍攝被「捕獲」，腹部隆起目測懷孕五個月。（微博圖片）

於另一日又有網民影到栢芝穿著同一件粉紫色上衣，配上黑色皮衣在疑似展覽的場景。

當時的栢芝穿著平底波鞋，下意識地以雙手托肚，姿態與孕婦無異，難怪再次傳出栢芝懷上第4胎。

【張栢芝疑有喜】栢芝腹部凸起孕味濃　傳懷第4胎：可以生個女兒似自己就正

栢芝托胎姿勢極像孕婦。（微博圖片）

第三子生父成謎

現年40歲的張栢芝一向充滿母愛，她分別於2007年及2010年為謝霆鋒誕下長子謝振軒（Lucas）以及次子謝振南（Quintus），不過謝霆鋒與張栢芝於2011年離婚。

2018年，單身的張栢芝透過工作室宣布誕下第三胎兒子，幼子隨她姓改名為張禮承（Marcus），至今其生父身份一直未有公開。

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在去年8月，栢芝一度傳出懷上第4胎的傳聞，當時栢芝曾拍片否認，並謂：「其實都唔使答，『傳』即係唔係真啦。現場全部都有攝影機，一影其實都知，基本上如果我有咗係無可能揹住咁大個腰帶、抱住咁重嘅仔。將來亦唔會有，因為真係夠喇！唔生喇！」

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但喜歡小孩的栢芝在早年接受訪問時曾經表示：「我咪繼續生，等佢哋大又生一個，我真係好鍾意小朋友。」又直言：「可以生個女兒似自己就正了。」

近期栢芝明顯發福不少，不過有解釋稱只是衣著的問題引起錯覺而已。

撰文 : TOPick柴犬出動

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