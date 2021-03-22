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【感情深厚】同住十多年工人姐姐回鄉結婚　連登仔不捨：一早當佢係親人

親子 13:01 2021/03/22

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有網民指同住十多年的工人姐姐突回鄉結婚，他為此感到不捨。

工人姐姐是家中一分子，近日一名網民在「連登討論區」發文，指同住十多年、一直悉心照顧他的外傭，突然告知要回鄉結婚，令他感到不捨，「個心好似飛咗出身體咁」。

深厚似親姊弟

樓主在文中指，同住十多年的工人姐姐某日突然「喊晒口」，說自己即將回鄉結婚。他聽後心情複雜，「好戥佢開心，但個心好似飛咗出身體咁」。他指自己與工人姐姐關係良好，一早把對方當作親人看待。由於樓主自小受工人姐姐照顧，與她感情像是親姊弟一樣，

佢係呢十幾年同我相處最多嘅人，同我傾偈、照顧我，喺我溫書做嘢嘅時候拎湯俾我飲，分手嘅時候又安慰我。

回鄉結婚感不捨

工人姐姐曾向他透露有關未來丈夫的事，指男方是她讀書時暗戀的男生，平日兩人會以視訊溝通。對於外傭即將回鄉嫁人，樓主感到不捨，但仍希望對方得到幸福，表示不介意姐姐在家鄉享福，從此不回港，「寧願個男人對佢好好哋，永遠唔使返嚟」。

帖子引來網民討論，不少網民表示與工人姐姐情同家人的情況非常難得，為外傭的新生活送上祝福。

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責任編輯︰王明芳

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