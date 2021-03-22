【成功靠父幹】30歲肥宅男2年無工作　日日打機煲劇靠父母零用錢炒股

▲ 近日一名台男在網上大吐苦水，指自己無業近2年，靠父母給的錢炒股賺生活費感到慚愧。

每個父母都希望子女能找份安穩工作，腳踏實地過日子。不過在台灣，一名網民自稱是肥宅男，指自己已經近2年沒有工作，整天待在家遊手好閒。由於家境不錯，他利用父母給的錢去炒股收息賺生活費，現時資產多達2300萬幣（約630萬港幣），令他完全沒有動力去工作。

無業肥宅男靠炒股賺錢

近日，一名台灣男網民在討論區「Dcard」訴苦，表示自己是一名30歲的肥宅男，沒有工作的他整天待在家煲劇打機，而且因為父母不同住，所以並不知道兒子沒工作。他形容每當父母問起他的工作時，他都是敷衍帶過，又表示：

因為家境不錯，爸媽給了我不少錢，光靠股票股利收入，每年就有上百萬（台幣，約27萬港元）。

▲ 台男上載股票戶口截圗，顯示其戶口有逾1800萬台幣，即近500萬港幣。（網上圖片）

▲ 另外台男的銀行戶口結餘達500萬台幣，即約130萬港幣。（網上圖片）

事主指只靠炒股收息已令他沒有經濟壓力，加上自己懶惰，所以完全沒有工作的動力。但他坦言經常感到很內疚，心情亦很鬱悶，擔心父母發現他無業，故在網上發文向網民吐苦水。

爸媽我對不起你們，我超廢！

女網民表示希望結識事主

帖文一出，引來網民熱烈回應，有人指只要事主將錢都給他們便可以解決問題。亦有女網民自薦當事主的女朋友，「沒關係有女朋友就不廢，要不要選我」、「沒事，交個女友一切煩惱都會沒了，我乖巧不吵不鬧會做飯，不能當寶貝也能當女兒」、「缺女友嗎？我很正」。另外亦有網民建議他腳踏實地找份工作。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳