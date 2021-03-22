【疫苗接種】餐飲業界料少於1成從業員已接種疫苗　冀政府依接種率放寬防疫措施

▲ 黃家和表示，餐飲業約有25萬名從業員，相信目前只有少於1成人士接種新冠疫苗。（資料圖片）

本港疫苗接種計劃自2月26日展開，截至昨晚（21日）累計有35萬人接種第一劑疫苗。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐飲業約有25萬名從業員，相信目前只有少於1成人士接種新冠疫苗。他又指，若食肆員工達到一定接種率後，政府可以放寬社交距離措施，對業界是好事，但最重要是提升市民接種率，才能對雙方都有保障。

黃家和今早（22日）在一個電台節目表示，業界普遍人手緊張，但知道有部分食肆會容許剛接種疫苗的員工放假休息，亦指有部分員工打針後身體沒有太大反應，例如發燒等，都會主動上班。

他又提到，最初有7、8成顧客進入食肆選擇寫下個人資料，而不用「安心出行」應用程式，但目前有約6成食客會使用。他又留意到，不少食客填寫個人資料時「求求其其」，部分人以數字或符號代替姓名，認為業界無法逐一核實，對追蹤疫情作用不大。

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責任編輯：陳子謙