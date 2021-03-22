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【新冠疫苗】崔俊明：長者接種第二劑科興的免疫反應較高　提醒兩劑隔太久接種影響有效率

社會 12:04 2021/03/22

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崔俊明解釋接種首劑疫苗後，身體產生的抗體會於1至2個月內消失，如隔太長時間接種第二劑，抗體水平及有效率未必可維持最高水平。（經濟日報資料圖片）

科興新冠疫苗第二劑接種，醫院藥劑師學會會長崔俊明解釋接種首劑疫苗後，身體產生的抗體會於1至2個月內消失，如隔太長時間接種第二劑，抗體水平及有效率未必可維持最高水平；又提醒同年齡層在接種科興疫苗第二針，免疫反應亦有不同，當中60歲以上接種者不論是全身或局部的免疫反應都較高，倡預留半日作休息。

醫院藥劑師學會會長崔俊明今早接受港台《千禧年代》訪問指出，接種第二劑疫苗後，人體會出現免疫反應，如果接種者有免疫系統疾病，免疫反應或不會太強，但慢性病情已穩定和健康人士，接種第二劑疫苗時，免疫反應會較強。

他進一步解釋，以科興疫苗為例，不同年齡層接種第二劑，免疫反應亦有不同，18至59歲接種第二劑的全身性免疫反應較第一劑低，但60歲以上接種者不論是全身或局部的免疫反應都較高，建議市民在接種第二劑疫苗時，都要預留半日作休息。

至於德國BioNTech「復必泰」疫苗採用的技術，較科興引起反應更強，56歲或以上人士接種第二劑的免疫反應較第一劑強，出現頭痛和疲累等全身性反應較明顯，接種復必泰第二劑後出現發燒比例，由第一劑1.4%升至逾1成、頭痛由2成增至4成等，與疫苗能刺激免疫細胞有關。

崔俊明補充，一般接種第一劑疫苗後，身體出現的抗體會於1至2個月內消失，如果相隔太長時間才接種第二劑，抗體水平和有效率未必會維持在最高水平；建議如果接種第一針疫苗後有嚴重過敏反應人士，不應接種第二劑，如接種疫苗前有發燒、慢性病患突然變成急性病等情況人士，應要待病情穩定後才接種第二劑。

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責任編輯：陳正怡

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