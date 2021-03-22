教育局擬定內地國情教育書冊作輔助教材　學界：事前不知情但相信最能了解國情

▲ 聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成（右二）。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄早前透露，當局將向中小學派發內地發行的國情教育書冊，作為輔助教材。聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成今（22日）在商台節目中表示，教育局事前無與學界溝通，相關消息通過傳媒報導才得悉，不過教育局以往引入新教材時亦曾沒有諮詢學界，並指過往本港學校雖較少使用內地教材，但認為要了解內地的國情，相信使用當地出版的教材會最貼切。

他指出，留意到國情讀本《我的家在中國》是作為輔助教材，屬額外資料，他認為學校教導國情、國安教育是必須的，但對於校方選用甚麼教材進行國情教育，仍有很大空間。

針對有建制派議員提出在課室裝設閉路電視，孔偉成表明反對，認為對教師影響不大，但錄影會造成學生的顧慮，擔心表現出錯而出醜，因而減少課堂互動。他又認為，過去半年本港的變化、法例的推出，已令教師清楚明白甚麼的說話和表現合乎國家的利益，故無需裝設閉路電視監視老師上課的表現。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳麗娜