【斷食瘦身】16/8斷食法有效修身改善脂肪肝　醫生分享減肥貼士：選擇進食早午兩餐

▲ 近年時興斷食法瘦身，許多名人明星都用此法減肥。

由於工作關係，我每天都會診斷出脂肪肝。在香港及其他發達國家，過重和脂肪肝的問題非常普遍。調節飲食是主要的治療方案。但是過於激進的減肥課程，很多時都不能持之以恆，體重往往很快反彈。

16-8的節食是每天只在早上至中午的八小時進食，其餘的十六小時只飲低卡路里的流質，如植物奶或水。換句話講，每天只吃早餐和午餐兩餐。

我及身邊朋友試過這方法，一週可減二至四磅。兩個月減十多磅是輕而易舉之事。如成功減重後，可改為晚上輕食。要注意的是，肌肉也會有所流失。所以需要做負重運動以保持線條健美。

由於從早餐和午餐已經得到足夠的能量，絕對不會影響工作的表現。如黃昏時感到飢餓，可多喝溫水及提早至十時左右睡眠。飢餓感不難被超越。也有朋友為爭取與家人或朋友見面的機會，而只吃早餐和晚餐。其瘦身較果也非常顯著。

但是從身體機能來說，身體早上處理血糖能力會較晚上為佳，所以我會建議選擇進食早午兩餐。如果成功瘦身，脂肪肝也可回復正常。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「16-8 的斷食減肥方案」