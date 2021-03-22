涉於索償訴訟中抽成　公證行負責人脫分享訴訟成果罪

▲ 被告方國昌（左）被裁定罪名不成立。（經濟日報資料圖片）

52歲公證行負責人涉於2013年至2014年，為1名車輛遭小巴撞上的司機追討賠償，指「不成功、不收費」，其後為對方追討8.5萬元賠償後，再抽取其1.2萬元作報酬。公證行負責人早前否認1項分享訴訟成果罪受審，今（22日）於灣仔區域法院被裁定罪名不成立。法官指，被告沒有唆使申索人誇大賠償金額，亦沒有抑制證據或唆使證人，被告沒有影響到法庭程序的公正性，控方未能滿足所有控罪元素。

涉案被告方國昌（52歲），案發時為中正公證行董事及負責人，被控1項分享訴訟成果罪。

控罪指，被告於2013年5月11日至2014年6月30日，促使及支持原告人是何耀榮的人身傷害民事申索，而何耀榮的代理人何世文同意若訴訟成功，被告會從追討所得損害賠償中抽取15%作為其得益，即港幣12,797元。

法官今裁判決時，提及何世文供稱，案發時車輛被小巴撞上，車主為其父何耀榮，何世文稱因不了解索償事宜，故向車行職員查詢公證行，而被告為中正公證行及安盛顧問有限公司的負責人，被告指提供一條龍服務，「不成功、不收費」，何又供稱他擔心律師費用昂貴，而如果安盛處理未如理想，他會考慮其他途徑。

法官指，何世文及何耀榮及後簽署共3份合約，其中1份列明追討成功後，何耀榮須支付賠償額的15%作服務費，及後賴文俊律師行向小巴的保險公司發信索償，最終小巴保險公司提出8.5萬元賠償，而何世文接受該賠償額，並將其中1.2萬支付給安盛。

法官續指，分享訴訟成果罪包含多項控罪元素，而被告委任賴文俊律師行為何耀榮追討賠償，屬於在互不相干下干預訴訟，已滿足了第1項控罪元素，雖然辯方爭議有可能是何耀榮自行委任賴文俊律師行，但法官指若非律師行是由被告委任，律師行不可能向盛披露有關賠償額。

惟法官指，何世文因認為律師費貴，故沒有自行聘請律師，而根據呈堂證據，何世文當時不符合申請法援的條件，何世文亦有能力支付私人律師費，因此被告的介入並不影響何世文及何耀榮獲取公義的渠道。

法官續指，被告在案中沒有誇大賠償金額，甚至根據車行估計，和解的賠償額要比估算賠償額低近一半，被告亦不涉及抑制訴訟證據或唆使證人等行為，亦從未教唆何世文以人身傷害等理由誇大賠償額，被告的介入沒有影響到法庭程序的公正性。

基於控方未能滿足到所有控罪元素，法官最終裁定被告分享訴訟成果罪名不成立。

TOPick舉辦「我們這一家親子餅印大賽」， 立即參加送禮品贏迪士尼酒店Staycation大獎，即按此參加

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：王仁昌